De uitschakeling van Ajax in de groepsfase van de Champions League is niet alleen sportief maar ook financieel een forse tegenvaller. De Amsterdammers verloren dinsdag met 0-1 van Valencia en spelen na de winterstop in de veel minder lucratieve Europa League.

Als Ajax zich wel had geplaatst voor de laatste zestien in de Champions League, dan had de club 9,5 miljoen euro aan prijzengeld verdiend. Het bereiken van de laatste 32 in de Europa League levert slechts een half miljoen op.

In totaal heeft Ajax voor de winterstop circa 51,75 miljoen euro verdiend met de Europese wedstrijden. Daarbij zijn inkomsten uit kaartverkoop nog buiten beschouwing gelaten.

Alle 32 clubs in de groepsfase ontvingen 15,25 miljoen. Daarnaast is er een startpremie waarvan de hoogte afhankelijk is van de UEFA-coëfficiënt. Als negentiende club op die lijst krijgt Ajax 21 miljoen euro.

Ook is er nog een bedrag op basis van tv-gelden. Omdat de tv-inkomsten van de UEFA uit de Champions League nog niet exact bekend zijn, is de hoogte van dit bedrag nog niet helemaal duidelijk, maar naar schatting krijgt Ajax circa 6 miljoen uit deze pot.

Inkomsten Ajax in Champions League Standaard startgeld groepsfase = 15,25 miljoen

Startpremie op basis van UEFA-ranking = 21 miljoen

Marketpool tv-gelden = 6 miljoen (naar schatting)

Drie overwinningen 3x2,7 miljoen = 8,1 miljoen

Eén gelijkspel = 0,9 miljoen

Kwalificatie voor zestiende finales EL = 0,5 miljoen

Totaal 51,75 miljoen

Totaal prijzengeld Champions League is ruim 2 miljard

Het totale prijzengeld dit seizoen in de Champions League staat op een recordhoogte van 2,04 miljard euro. Toen Ajax vorig seizoen de halve finale haalde, verdiende de club inclusief kaartverkoop 89,8 miljoen euro.

De loting voor de knock-outfase is komende maandag.