Ajax jaagt dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Valencia op overwintering in de Champions League. Een overzicht van de vier mogelijke scenario's tijdens de laatste groepswedstrijd.

Stand groep H 1. Ajax 5-10 (12-5)

2. Valencia 5-8 (8-7)

3. Chelsea 5-8 (9-8)

4. Lille 5-1 (3-12)

1. Ajax wint van Valencia

Een overwinning op Valencia is uiteraard het gunstigste scenario voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Ongeacht het resultaat bij Chelsea-Lille OSC, de andere wedstrijd in poule H, is de halvefinalist van vorig seizoen als groepswinnaar zeker van de knock-outfase. In de achtste finales wacht de nummer twee uit een andere groep.

2. Ajax speelt gelijk tegen Valencia

Ook in dit scenario is Ajax hoe dan ook zeker van overwintering in de Champions League. Een gelijkspel is echter geen garantie voor groepswinst, want als Chelsea wint van Lille, dan passeren de Londenaren de Amsterdammers op basis van het onderlinge resultaat. Ajax treft in dat geval een groepswinnaar bij de loting.

3. Ajax verliest, Chelsea lijdt puntenverlies

Als Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen een nederlaag aanloopt tegen Valencia, dan moet de ploeg van trainer Ten Hag hopen dat Chelsea punten laat liggen tegen Lille. Een gelijkspel van de Londenaren is al genoeg voor Ajax om achter Valencia als nummer twee de volgende ronde van de Champions League te halen.

4. Ajax verliest, Chelsea wint

Het belabberdste scenario voor de Amsterdammers. Bij een nederlaag tegen Valencia en een overwinning van Chelsea op Lille wordt Ajax in punten voorbijgestreefd door Valencia én Chelsea en resteert na de winterstop een avontuur in de Europa League.

Zowel Ajax-Valencia als Chelsea-Lille begint dinsdag om 21.00 uur.

277 Vooruitblik CL: 'Ajax minder dodelijk zonder Promes'

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League