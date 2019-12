Quincy Promes kan dinsdagavond niet meedoen in het cruciale Champions League-duel van Ajax met Valencia. Keeper André Onana lijkt wel fit genoeg voor de wedstrijd in Amsterdam.

"Promes zal er morgen niet bij zijn. Verder kunnen we over iedereen beschikken, zoals ik het nu zie", zei Ajax-trainer Erik ten Hag, die al wist dat hij niet kan beschikken over vleugelaanvallers David Neres en Zakaria Labyad, maandag op zijn persconferentie.

"Natuurlijk is het een grote streep door de rekening dat Promes niet kan spelen, hij is belangrijk in ons aanvalsspel. Maar het is zoals het is. Ik heb nog steeds een selectie die dat kan opvangen."

Promes (27) viel vorige week zondag uit in het uitduel met FC Twente (2-5-zege). Door de spierblessure in zijn onderbeen miste de topscorer van Ajax (veertien goals, waarvan vier in de Champions League) vrijdag al de wedstrijd tegen Willem II (0-2-nederlaag)

Onana speelde vrijdag gewoon negentig minuten mee tegen Willem II, maar liep een dag later een mogelijke hamstringblessure op tijdens de training. De 23-jarige Kameroener miste dit seizoen nog geen minuut bij Ajax en is regelmatig een van de uitblinkers bij de Amsterdammers. Ten Hag: "Er is bij André een MRI-scan gemaakt om dingen uit te sluiten en daarop was niks te zien."

Valencia mist zijn eerste keeper Jasper Cillessen. De oud-Ajacied heeft een kuitblessure.

480 Samenvatting Valencia-Ajax (0-3)

Ajax heeft genoeg aan een punt

Ajax heeft tegen Valencia aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Een nederlaag kan ook genoeg zijn, mits Chelsea niet weet te winnen van het al uitgeschakelde Lille.

Ten Hag heeft geen behoefte aan rekenen. "We willen morgen winnen, met die intentie stappen we het veld op", zei de trainer, die geen vergelijking wilde maken met de halve finale van vorig jaar, toen Ajax tegen Tottenham Hotspur thuis ook genoeg had aan een gelijkspel, maar met 2-3 verloor. "We moeten laten zien dat we daar stappen in hebben gezet en de rust kunnen bewaren."

De coach verwacht niet dat de verrassende nederlaag tegen Willem II dinsdag zal doorwerken bij zijn ploeg. "Het gaat prima met de spelers. Natuurlijk waren ze zaterdag nog chagrijnig, maar we hebben erover gesproken en weten waar het aan lag."

Volgens Ten Hag dacht een aantal van zijn spelers tegen Willem II dat het ook op 80 of 90 procent kon. "Dat lijkt me logisch als je zo lang niet geklopt bent in de Eredivisie. Maar het is onacceptabel, dat weten we. We moeten ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt."

Het duel tussen Ajax en Valencia begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Fransman Clément Turpin is de scheidsrechter. Ook bij Chelsea-Lille is de aftrap om 21.00 uur.

