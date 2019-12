Jasper Cillessen zit niet in de selectie van Valencia voor het cruciale Champions League-duel met Ajax van dinsdagavond in Amsterdam.

De dertigjarige Cillessen viel zaterdag in de gewonnen derby tegen Levante (2-4) na een half uur uit met een kuitblessure. De oud-Ajacied hoopte zelf nog op tijd fit te kunnen worden, maar trainer Albert Celades heeft hem maandag niet in zijn selectie opgenomen.

De eerste keeper van Oranje werd tegen Levante vervangen door Jaume Doménech en de 29-jarige Spanjaard lijkt ook de aangewezen persoon om tegen Ajax onder de lat te staan.

Cillessen vertrok medio 2016 na vijf jaar Ajax naar FC Barcelona. Afgelopen zomer verruilde hij de Catalaanse club voor Valencia. Hij miste dit seizoen tot nu toe twee van de negentien officiële duels van zijn club.

Doménech staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Valencia. Hij speelde de afgelopen seizoenen vooral in Spaanse bekerwedstrijden.

480 Samenvatting Valencia-Ajax (0-3)

Ajax heeft genoeg aan gelijkspel

Ajax-Valencia is een cruciaal duel in de groepsfase van de Champions League. Beide clubs kunnen de knock-outfase nog bereiken, maar ook als derde eindigen en na de winter in de Europa League uitkomen.

Valencia moet winnen in Amsterdam om zich te verzekeren van de achtste finales, terwijl Ajax aan een punt genoeg heeft. Beide clubs kunnen het ook halen als nummer drie Chelsea niet weet te winnen van het al uitgeschakelde Lille.

Het duel tussen Ajax en Valencia begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Fransman Clément Turpin is de scheidsrechter. Ook bij Chelsea-Lille is de aftrap om 21.00 uur.

