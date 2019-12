Valencia-coach Albert Celades acht de kans klein dat Jasper Cillessen komende dinsdag zal keepen in het cruciale Champions League-duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De doelman viel zaterdag in de gewonnen derby tegen Levante (2-4) geblesseerd uit.

De dertigjarige Cillessen ging tegen Levante na een klein half uur naar de kant. Volgens de Spaanse krant Marca gaat het om een kuitblessure. Afgelopen donderdag verliet Cillessen nog het trainingsveld met een handblessure, maar daar was hij op tijd van hersteld.

Trainer Celades verwacht in ieder geval niet dat de Nederlander kan spelen tegen zijn oude club. "Deze blessure heeft niets te maken met zijn fysieke ongemak van laatst. Maar het wordt voor hem moeilijk om dinsdag nog te halen", zei Caledas, geciteerd door Marca.

Cillessen werd in de La Liga-wedstrijd tegen Levante vervangen door Jaume Domenech en de 29-jarige Spanjaard lijkt dan ook de aangewezen persoon om tegen Ajax onder de lat te staan.

Ajax en Valencia strijden om knock-outfase CL

Ajax-Valencia is een cruciaal duel in de groepsfase van de Champions League. Beide clubs kunnen de knock-outfase nog bereiken, maar ook als derde eindigen en na de winter in de Europa League uitkomen.

Valencia moet winnen van Ajax om zich te verzekeren van de volgende CL-ronde, terwijl Ajax aan een punt genoeg heeft. Verder kunnen beide clubs het ook halen als nummer drie Chelsea niet weet te winnen van het al uitgeschakelde Lille.

"Ajax is een erg goede ploeg. Het is voor ons duidelijk dat we een geweldige wedstrijd zullen moeten spelen om te winnen", blikte Celades zaterdag alvast vooruit. "Maar als ik één ding heb geleerd sinds ik hier trainer ben, is dat deze spelers in staat zijn terug te komen uit moeilijke situaties en dat ze nooit opgeven."

"Wij zijn in het nadeel omdat zij vrijdag speelden en wij zaterdag. Maar we kunnen het niet veranderen en zullen ons aanpassen", aldus Celades , die het duel Ajax-Willem II (0-2) nog moet analyseren. "Ik heb het nog niet kunnen zien, ik was gefocust op de wedstrijd tegen Levante. Ik ga de beelden nu bekijken."

Het duel tussen Ajax en Valencia begint dinsdag in de Johan Cruijff ArenA om 21.00 uur. De Fransman Clément Turpin is de scheidsrechter. Ook bij Chelsea-Lille gaat de bal dinsdag om 21.00 uur rollen.

Stand groep H 1. Ajax 5-10 (12-5)

2. Valencia 5-8 (8-7)

3. Chelsea 5-8 (9-8)

4. Lille 5-1 (3-12)

