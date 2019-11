Slavia Praag heeft vrijdag in een korte verklaring om excuses gevraagd van Romelu Lukaku. De spits van Internazionale zei woensdag dat hij racistisch bejegend was tijdens het Champions League-duel op bezoek bij de Tsjechische club (1-3).

"Het is me deze wedstrijd twee keer overkomen. Het volledige stadion deed mee", zei Lukaku na het duel in het Sinobo Stadium over de racistische geluiden vanaf de tribunes.

"Dit kan gewoon niet meer. De UEFA moet ingrijpen. Het is 2019 en er spelen veel verschillende nationaliteiten in een ploeg. Die slechte mensen zijn geen goed voorbeeld voor de kinderen in een stadion."

Slavia Praag reageert twee dagen na de wedstrijd voor het eerst op de beschuldigingen van Lukaku. "We spreken met klem tegen dat er racistische geluiden waren tijdens het duel", schrijft de club op Twitter.

"We hebben de beschikbare beelden opnieuw geanalyseerd en niks gevonden dat de verklaringen van Lukaku kan bevestigen. Net zoals wij ons verontschuldigen voor het gedrag van individuen, zou het gepast zijn als Lukaku zijn excuses aanbiedt voor zijn woorden."

Lukaku maakte één goal in Praag

De 26-jarige Lukaku sprak zich dit seizoen al eerder uit tegen racisme, onder meer vanwege een aantal incidenten in de Italiaanse Serie A. Tijdens de interlandperiode van eerder deze maand riep hij de UEFA al op om het probleem op te lossen.

De twintig Serie A-clubs brachten eerder op vrijdag een gezamenlijke verklaring uit met de oproep om harder op te treden tegen racisme in de Italiaanse stadions.

Lukaku maakte woensdag een van de drie Internazionale-treffers tegen Slavia Praag. De Argentijn Lautaro Martínez maakte de overige twee Italiaanse goals.

Inter staat met nog één duel te gaan tweede in groep F van de Champions League, met evenveel punten als de nummer drie Borussia Dortmund. De ploeg van trainer Antonio Conte neemt het over twee weken in zijn laatste groepswedstrijd op tegen nummer één FC Barcelona.

