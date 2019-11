Noa Lang vindt dat hij woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Lille (0-2) heeft laten zien dat hij klaar is voor meer speeltijd bij Ajax. De twintigjarige buitenspeler mocht vlak voor rust invallen in Stade Pierre-Mauroy en had een aandeel in de tweede Amsterdamse treffer.

"Het gaat nu echt beginnen. Zo voel ik dat", aldus Lang, die normaal gesproken zijn wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelt. "Vrijdag spelen we uit tegen Telstar. Ik weet niet of ik daarbij zal zijn, maar waar ik ook speel: ik moet laten zien dat ik goed genoeg ben voor het eerste."

In maart maakte Lang al zijn Eredivisie-debuut tegen PEC Zwolle, maar hij moest daarna lang wachten op veel meer speelminuten. "Ik vond het moeilijk om geduldig te zijn, omdat ik voelde dat ik er meer dan ooit klaar voor was. Ik ben volwassener geworden, leef voor de sport en ben minder speels in mijn spel. Het is tijd om te knallen."

Door de blessure van de tot de winterstop uitgeschakelde David Neres en het uitvallen van Zakaria Labyad tegen Lille lijkt de kans groot dat Lang snel weer speeltijd krijgt en mogelijk zelfs een basisplaats in de uitwedstrijd van zondag tegen FC Twente.

"Ik gun niemand een blessure, zeker Zakaria niet. Hij is een goede vriend van me, maar het biedt wel kansen. Dit is wat ik wilde, laten zien dat ik in een wedstrijd op hoog niveau mee kan. Hopelijk krijgt dit tegen FC Twente een vervolg."

'Mijn scheenbeschermers zaten nog niet eens vast'

Het was voor Lang snel schakelen nadat Labyad aan het einde van de eerste helft tegen Lille geblesseerd raakte aan zijn knie. Plotseling moest hij invallen. "Ik had alleen twee sprintjes getrokken en mijn scheenbeschermers zaten nog niet eens vast, maar het ging wel lekker. Meestal is mijn eerste balcontact fout, dit keer niet. Ik zat er meteen goed in en speelde met lef."

In de 59e minuut resulteerde dat in de voorassist van Lang bij het doelpunt van Quincy Promes, die een voorzet van Hakim Ziyech binnentikte. "De assists laat ik maar aan Hakim over", glimlacht Lang. "Ik had zelf trouwens ook nog kunnen en moeten scoren. Maar ik heb wel laten zien dat ik dit niveau aankan. Dit was de kans waar ik op gewacht heb."

Door de zege bij Lille gaat Ajax weer aan de leiding in groep H van de Champions League. Over twee weken speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag thuis tegen Valencia. Een gelijkspel volstaat voor een plek in de knock-outfase. Bij een zege is zeker dat Ajax als groepswinnaar doorgaat.