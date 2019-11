Virgil van Dijk is niet te spreken over het optreden van de scheidsrechter in het Champions League-duel van Liverpool met Napoli (1-1). De verdediger vindt dat 'The Reds' woensdagavond zijn benadeeld op Anfield.

Van Dijk doelt op de aanval die voorafging aan de 0-1 van Dries Mertens in de 21e minuut. De aanvoerder van Oranje ging naar de grond na een luchtduel met de Belg, maar scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande liet doorspelen en Mertens maakte daar optimaal gebruik van door in de verre hoek raak te schieten.

"Ik ga niet zonder reden op de grond liggen", zei een geïrriteerde Van Dijk na het duel tegen beIN Sports. "Ik won het duel en Mertens ging in mijn ogen niet voor de bal. Hij raakte me en dan is het een overtreding. Het is zoals het is, maar de scheidsrechter had denk ik niet zijn beste dag."

Liverpool kwam de discutabele tegentreffer van Mertens na rust nog wel te boven. Dejan Lovren zorgde in de 65e minuut voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een corner van James Milner, waardoor de ploeg van manager Jürgen Klopp een nederlaag bespaard bleef.

"Dit seizoen zijn we nooit echt in paniek geraakt bij een tegentreffer, maar het is natuurlijk vervelend om op deze manier een doelpunt tegen te krijgen", vervolgde Van Dijk. "In de tweede helft speelden we gewoon goed en bleven we op ze jagen, maar we zijn teleurgesteld dat we niet wonnen."

Klopp maakt zich nog geen zorgen

Door het gelijkspel is het nog niet zeker dat titelverdediger Liverpool na de winterstop ook nog in de Champions League speelt. De koploper in de Premier League staat met tien punten bovenaan in poule E, maar wordt op de voet gevolgd door Napoli (negen punten) en Red Bull Salzburg (zeven punten).

"We moeten tot en met de laatste speelronde vechten voor overwintering, maar dat was vorig jaar niet anders", refereerde Klopp aan het seizoen waarin Liverpool de Champions League won. "Dit is niks nieuws voor ons."

Liverpool heeft over twee weken aan een gelijkspel bij Red Bull Salzburg genoeg om een plek in de knock-outfase af te dwingen, maar Klopp benadrukt dat zijn ploeg niet voor een remise gaat spelen én dat het uitduel met Salzburg geen eenvoudig karwei wordt.

"We moeten alles geven wat we in ons hebben, maar dat is altijd al zo geweest. We zijn nog nooit een wedstrijd op 50 procent ingegaan. Mensen zien het als een nadeel dat we nu nog een wedstrijd top moeten presteren, maar dat is nou eenmaal hoe de situatie is. Laten we die in ons voordeel benutten."