Trainer Christophe Galtier van Lille OSC berustte woensdagavond niet in de 0-2-nederlaag tegen Ajax in de Champions League. De Fransman zag zijn elftal tot zijn ergernis, en zoals wel vaker in de groepsfase, vele kansen missen.

"In alle vijf de groepswedstrijden hadden we vaker moeten scoren. En in deze mooie, maar wrede competitie wordt een gebrek aan effectiviteit afgestraft", benadrukte een teleurgestelde Galtier op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Ajax won weliswaar met 0-2 door doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes, maar de Amsterdammers gaven veel kansen weg. Lille kon meerdere keren van dichtbij scoren, maar telkens stond het vizier niet op scherp of voorkwam uitblinker André Onana een doelpunt.

"Ajax was superieur, maar mijn team verdiende op basis van de werklust een overwinning en dan is het vervelend als het niet lukt. Vooral het begin van de wedstrijd was frustrerend, door het vroege doelpunt van Ajax en het feit dat we beter waren maar niet scoorden."

'Zitten in moeilijke groep met ervaren teams'

Tijdens de eerste ontmoeting met Ajax in september, die Lille met 3-0 verloor, verzuimden de Fransen ondanks legio kansen ook al tot scoren te komen. Volgens Galtier ontbreekt het zijn ploeg aan ervaring om een serieuze rol te kunnen spelen in groep H.

"We zitten in een poule met ervaren ploegen en spelen op het hoogst mogelijke niveau. Dit zal ons in de toekomst weer helpen. We moeten op dit pad verder gaan, want de spelers zijn jong en moeten het vertrouwen krijgen. Deze Champions League-duels zijn ideaal om ervarener en volwassener te worden."

Lille had voor aanvang van de vijfde speelronde nog een minieme kans op overwintering, maar eindigt nu hoe dan ook als laatste in de poule. De huidige nummer tien in de Ligue 1 sluit de groepsfase over twee weken af met een uitwedstrijd tegen Chelsea, dat samen met Valencia en Ajax strijdt om een ticket voor de achtste finales.