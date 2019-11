Hakim Ziyech kon woensdagavond na het gewonnen Champions League-duel met Lille OSC (0-2) nog weinig zeggen over de ernst van zijn armblessure. De Ajacied moest zich in de slotfase laten wisselen na een ongelukkig duel rond het strafschopgebied van de thuisploeg.

Ziyech kreeg de bal in de tweede helft van dichtbij hard tegen zijn arm aan geschoten. De middenvelder maakte daarna wel de 0-3, maar die treffer werd later afgekeurd door de VAR vanwege hands. Zijn arm deed te veel pijn om de wedstrijd uit te spelen en dus verliet hij in de 85e minuut het veld om plaats te maken voor Siem de Jong.

"We moeten even kijken hoe ernstig het is, maar het doet best wel veel pijn", zei Ziyech na de wedstrijd in gesprek met Veronica. "Het voelt niet alsof het gebroken is, want dan had ik mijn arm helemaal niet kunnen bewegen. Maar ik heb wel moeite om mijn arm omhoog te houden."

De 26-jarige Ziyech was tegen Lille weer goud waard voor Ajax. De Marokkaanse international schoot al in de tweede minuut de openingstreffer binnen en was een kwartier na rust de aangever bij de 0-2 van Quincy Promes, die zoals wel vaker de afgelopen weken een indraaiende voorzet van Ziyech binnenwerkte.

"Dit valt denk ik niet te verdedigen", zegt de aangever over zijn samenspel met Promes. "De ballen zijn zo scherp aangesneden en hij loopt ook gewoon goed. Ik weet vaak al waar hij is en hij maakte het nu ook weer schitterend af."

Ziyech vereerd door jonge veldbestormer

Een jonge fan genoot van het spel van Ziyech en besloot in de tweede helft het veld op te rennen richting zijn idool. De Ajax-middenvelder gaf de jongen een knuffel en fluisterde iets in zijn oor, voordat hij door de stewards van het veld werd gehaald.

"Ik zie dat soort momenten ook weleens op tv en dan gaat het er soms hard aan toe", doelt Ziyech op de manier waarop stewards normaal gesproken omgaan met veldbestormers. "Maar volgens mij ging het hier om een kleine jongen die zijn idool zag. Dan kan dat ook op een andere manier."

"Ik zei dat hij na de wedstrijd sowieso mijn shirt zou krijgen. Hij was er niet toen ik hem opzocht en dus heb ik het shirt maar aan zijn vader gegeven. Ik voel me wel vereerd, want dit gebeurt niet zo een-twee-drie."

Door de overwinning in Lille heeft Ajax over twee weken tegen Valencia aan een punt genoeg om zich voor de achtste finales te plaatsen. Een nederlaag zou ook kunnen volstaan, maar dan mag Chelsea voor eigen publiek niet van Lille winnen.

Stand groep H 1. Ajax 5-10 (+7)

2. Valencia 5-8 (+1)

3. Chelsea 5-8 (+1)

4. Lille 5-1 (-9)

