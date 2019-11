Perr Schuurs is blij én opgelucht dat hij zich in de belangrijkste wedstrijd tot dusver uit zijn loopbaan goed staande hield tegen Lille OSC. De jonge Ajax-verdediger won het Champions League-duel woensdag met 0-2, nadat hij zijn voormalige ploeggenoot Matthijs de Ligt een dag eerder met Juventus met 1-0 van Atlético Madrid zag winnen.

De Ligt maakte tegen de Madrilenen indruk met een harde tackle, waarmee hij Ángel Correa in de slotfase van scoren afhield. Schuurs zag de beelden voorbijkomen op zijn hotelkamer in Lille en die inspireerden hem.

"Ik zei tegen mijn kamergenoot Kjell (Scherpen, red.): 'Zo wil ik ook worden.' Die meedogenloosheid van De Ligt moet ik in mijn spel slijpen", vertelt Schuurs. "Van nature heb ik dat niet zo. Het is de grootste stap die ik moet zetten."

Tegen Lille liet Schuurs zien dat hij aardig op weg is. Kenmerkend voor de wedstrijd van de twintigjarige Limburger was een sprintduel met de Franse international Jonathan Ikoné waarin hij mede door een schouderduw als winnaar uit de strijd kwam.

"Het was een heerlijke avond en dat duel was helemaal heerlijk. Ik moet sneller en meedogenlozer worden en in die actie zat dat allebei. Het geeft aan dat ik vooruit ga."

'Deze wedstrijd mag geen uitzondering zijn'

Trainer Erik ten Hag liet al weten dat hij tevreden is over het optreden van Schuurs tegen Lille. "Perr speelde uitstekend. Er was wel wat op aan te merken, maar het zou gek zijn als dat niet zo was", aldus Ten Hag, die voor Schuurs koos omdat Joël Veltman geschorst was.

Zondag in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente is de Oranje-international wel beschikbaar en lijkt de kans groot dat Schuurs zijn basisplaats weer kwijt is. "Maar ik denk dat ik de keuze voor de trainer moeilijker heb gemaakt", zegt Schuurs, die ruim een jaar geleden overkwam van Fortuna Sittard.

"De trainer zei vorige week al dat het dicht bij elkaar ligt in de selectie en ik denk dat ik nu heb aangetoond dat ik het ook in een belangrijke wedstrijd kan laten zien."

Schuurs bestempelde het duel met Lille vooraf zelfs als test. "Daarom ben ik blij, maar ook opgelucht dat het goed is verlopen en dat we gewonnen hebben. Nu wordt het zaak om dit niveau iedere keer te halen. Dit mag geen uitzondering zijn."

Ajax is dicht bij knock-outfase

Door de zege bij Lille heroverde Ajax de koppositie in groep H van de Champions League. De Amsterdammers hebben over twee weken in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Valencia aan een punt genoeg om te overwinteren in het miljoenenbal.

Als Chelsea thuis niet van Lille wint, gaat Ajax zelfs bij een nederlaag door. Bij winst op Valencia is zeker dat Ajax groepswinnaar is, waardoor de ploeg van Ten Hag geplaatst zal zijn bij de loting.

Vorig seizoen ging Ajax achter Bayern München als nummer twee door in de Champions League, waarna de halve finale tegen Tottenham Hotspur het eindstation bleek.