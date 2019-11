Hoewel Erik ten Hag woensdag niet helemaal tevreden was over de uitvoering, is de Ajax-coach wel "heel erg content" met de 0-2-zege van Ajax op Lille in de Champions League. Daardoor staan de Amsterdammers met één been in de knock-outfase van de Champions League.

Op 10 december heeft Ajax aan een gelijkspel thuis tegen Valencia voldoende om zich opnieuw bij de beste zestien clubs van Europa te scharen. "We staan weer bovenaan, maar we zijn er nog niet. Laat dat duidelijk zijn", waarschuwde Ten Hag in gesprek met Veronica.

Ajax kwam in het Stade Pierre-Mauroy al in de tweede minuut op voorsprong via Hakim Ziyech en toen Quincy Promes na een uur voor 0-2 zorgde, was het duel gespeeld.

Toch was Ten Hag niet helemaal tevreden over het vertoonde spel. Ajax gaf enkele grote kansen weg, waar de Franse aanvallers niet van wisten te profiteren.

"Het resultaat is uitstekend, maar de uitvoering was wisselend", vond de trainer. "Op bepaalde momenten verliezen we de focus. In de omschakeling stonden we soms niet goed in de restverdediging. Daardoor werd het onnodig hectisch, dat mag niet op Champions League niveau."

Stand Groep H 1. Ajax 5-10 (+7)

2. Valencia 5-8 (+1)

3. Chelsea 5-8 (+1)

4. Lille 5-1 (-9)

'Er komen vanzelf ruimtes als je de bal houdt'

Ten Hag legde uit hoe hij het liever had gezien: "Je moet je hoofd koel houden en langer aan de bal blijven. Dan komen er vanzelf ruimtes en kun je iemand tussen de linies vrijspelen. Dat deden we te weinig."

"Maar het is ook moeilijk tegen deze ploeg, laat ik dat vooropstellen. Lille speelt heel fysiek en met veel snelheid", zei coach over de tegenstander.

Ten Hag wilde verder niet te lang stilstaan bij de wedstrijd in Frankrijk. "We gaan verder, op naar volgende wedstrijd. Zondag spelen we uit tegen FC Twente."