De wedstrijd tussen Valencia en Chelsea in de groepsfase van de Champions League heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. De concurrenten voor Ajax speelden in Mestalla in een spectaculair duel met 2-2 gelijk.

Valencia, met Jasper Cillessen in de basis, kwam via Carlos Soler op voorsprong. Met een doelpunt vlak voor en een vlak na de pauze lieten Mateo Kovacic en Christian Pulisic de wedstrijd kantelen in het voordeel van Chelsea. Daniel Wass tekende acht minuten voor tijd voor de eindstand in het meeslepende voetbalgevecht.

Het gelijkspel biedt Ajax de kans om later woensdag alleen aan kop te komen in groep H. De Amsterdammers, die het in Frankrijk opnemen tegen Lille, staan na vier duels op zeven punten. Valencia en Chelsea hebben na vijf wedstrijden acht punten verzameld.

In de laatste speelronde op 10 december neemt Ajax het thuis op tegen Valencia, terwijl Chelsea in Londen het al uitgeschakelde Lille ontvangt. Als ploegen gelijk eindigen, geeft het onderling resultaat de doorslag. De nummer één en twee gaan naar de knock-outfase.

Daniel Wass viert de late gelijkmaker voor Valencia. (Foto: Pro Shots)

Cillessen heeft aandeel in openingsgoal

Chelsea, dat eerder in de groepsfase met 1-2 had verloren van Valencia, kwam in Mestalla vijf minuten voor rust op achterstand. Een lange bal van Cillessen belandde bij Rodrigo, die zijn ploeggenoot Soler op maat bediende.

Toch mocht Valencia niet met een voorsprong gaan rusten. Cillessen, die even daarvoor nog een spectaculaire redding had verricht, had geen antwoord op een schuiver van Kovacic. Een domper voor Chelsea was echter het uitvallen van spits Tammy Abraham met een op het oog zware blessure.

Ook na rust waren beide ploegen uitstekend aan elkaar gewaagd. Chelsea kwam op voorsprong nadat de VAR groen licht had gegeven voor een in eerste instantie wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Pulisic.

Een spectaculair doelpunt van Daniel Wass, die een voorzet zomaar in het doel zag vliegen, bezorgde Valencia - dat even daarvoor via Daniel Parejo een penalty had gemist- alsnog een punt. Diep in blessuretijd liet Rodrigo de kans liggen om Valencia nog aan een overwinning te helpen.

Zenit wint mede dankzij een doelpunt van Artem Dzyuba met 2-0 van Lyon. (Foto: Pro Shots)

Lyon doet zonder Memphis slechte zaken

In groep G deed Olympique Lyon slechte zaken. De Franse ploeg, waar Kenny Tete op de bank zat en Memphis Depay door een blessure buiten de selectie was gelaten, verloor met 2-0 bij Zenit St. Petersburg.

Namens de Russische ploeg opende spits Artem Dzyuba in de 42e minuut de score. Zes minuten voor tijd zorgde Magomed Ozdoev voor de beslissing.

Door de nederlaag ziet Lyon concurrent Zenit langszij komen in de stand. Beide ploegen hebben zeven punten uit vier duels. RB Leipzig gaat met negen punten aan kop en kan zich woensdagavond bij winst op Benfica al plaatsen voor de achtste finales.