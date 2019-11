Khalid Boulahrouz denkt dat Ajax woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Lille het beste met Lisandro Martínez en Edson Álvarez als centrale verdedigers kan beginnen. Trainer Erik ten Hag moet improviseren in Frankrijk door de schorsingen van Daley Blind en Joël Veltman.

"Álvarez en Martínez spreken dezelfde taal en zijn gewend aan het tempo en het niveau in de Champions League. Als het moet, kunnen ze bovendien als slagers fungeren en de boel opruimen. Daarom zou ik met hen starten", zegt de 37-jarige Boulahrouz in gesprek met NUsport.

Vaste krachten Veltman en Blind werden drie weken geleden in de sensationele Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (4-4) met rood (twee keer geel) van het veld gestuurd, waardoor Ten Hag tegen Lille voor een flinke puzzel staat.

Perr Schuurs speelde zaterdagavond tegen Heracles Almelo (4-1-winst) in het centrum van de defensie en dus lijkt het erop dat hij woensdag ook tegen Lille gaat starten. Boulahrouz betwijfelt echter of de jonge verdediger direct aanhaakt op het niveau van de Champions League.

"Als je Champions League-ervaring hebt, herken je sommige momenten in de wedstrijd wat eerder. Dat heeft Schuurs minder", zegt de voormalige verdediger, die daarom Martínez van het middenveld naar de verdediging zou verplaatsen.

"Dan krijg je er ook iemand bij op het middenveld met meer voetballend vermogen. Zakaria Labyad zou daar ook prima kunnen spelen. Maar ik zou het ook wel begrijpen als Ten Hag met Álvarez en Schuurs wil spelen, want dan hou je het middenveld en de voorhoede intact. Het is maar net hoeveel posities hij wil wijzigen."

'Laatste anderhalf jaar genot om naar Ajax te kijken

Ajax hoopt tegen Lille een grote stap te zetten naar overwintering in de Champions League, al kunnen de Amsterdammers zich in de laatste wedstrijd tegen Valencia pas officieel plaatsen. Boulahrouz ziet veel kansen voor Ajax in het Stade Pierre-Mauroy, maar hoopt dat de koploper in de Eredivisie heeft geleerd van de eerste ontmoeting met Lille (3-0) in september.

"Op papier ging die wedstrijd misschien van een leien dakje, maar ze gaven wel een paar grote kansen weg", herinnert de 35-voudig Oranje-international zich. "Lille had niet de kwaliteit om daar gebruik van te maken, maar het is duidelijk dat ze minder kansen moeten weggeven. Als ook het aanvallende spel goed loopt, zie ik het duel wel in een ruime zege voor Ajax eindigen."

Boulahrouz, die in zijn eigen carrière voor Chelsea, Sevilla en VfB Stuttgart in totaal acht Champions League-duels speelde, vindt in ieder geval dat Ajax een plek in de achtste finales van het miljoenenbal verdient.

"Het is het laatste anderhalf jaar een genot om naar het hoogstaande voetbal van Ajax te kijken. Je zit met een fijn gevoel voor de televisie. Ajax heeft inmiddels wel bewezen een topploeg te zijn en daarom geef ik ze ook een goede kans in een eventuele volgende ronde."

De wedstrijd tussen Lille en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in Frankrijk en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Het duel tussen Chelsea en Valencia in Spanje begint al om 18.55 uur.