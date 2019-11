Club Brugge-aanvaller Krépin Diatta heeft geen spijt van zijn opmerkelijke actie in de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Galatasaray (1-1). Hij trok dinsdag na zijn late gelijkmaker zijn shirt uit en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood.

"Ja, ik wist dat ik al geel had. Toen ik scoorde, zei ik tegen mijn teamgenoten dat ze het met z'n tienen moesten gaan doen. Ik wilde de Galatasaray-fans die me de hele wedstrijd uitjoelden van repliek dienen en laten zien dat ik mentaal sterk ben", zei Diatta na afloop in Istanbul.

Diatta was overigens niet de enige speler van Club die met rood van het veld werd gestuurd tegen Galatasaray: Clinton Matta ontving bij het vieren van het doelpunt van Diatta ook zijn tweede gele kaart, voor het kapot trappen van de cornervlag.

"Ik had niet zo mogen reageren, maar had mijn emoties even niet onder controle. Het kwam ook door de intense sfeer in het stadion; dat had ik nog nooit meegemaakt", toonde Matta zich in tegenstelling tot Diatta schuldbewust.

Clement: 'Op zulke momenten moet je slimmer zijn'

Clement nam het zowel Diatta als Matta kwalijk dat Club door hun domme acties in de laatste paar minuten van de blessuretijd van de tweede helft met twee man minder kwam te staan, maar hij wilde ook niet al te hard zijn voor het duo.

"De regels zijn simpel. Je truitje uittrekken en een vlag stuk trappen, zijn zaken waarvoor je een gele kaart krijgt. Ze waren dus verdiend. Op zulke momenten moet je slimmer zijn", aldus de nieuwe coach, die Diatta en Matta nu mist in de afsluitende groepswedstrijd, thuis tegen Real Madrid.

"Dat is al een zware straf op zich. Uiteraard is het jammer dat deze kaarten getrokken werden. De adrenaline nam het over op dat moment, maar net dan moet je de controle houden over jezelf. We hebben een jonge groep die nog fouten maakt. Hopelijk gebeurt het niet meer in de toekomst."

Club behield door de remise tegen Galatasaray de derde plaats in poule A, die recht geeft op een vervolg in de Europa League. De kampioen van België heeft nog altijd een punt meer dan Galatasaray. PSG en Real zijn al zeker van de knock-outfase van de Champions League.

