Matthijs de Ligt is tevreden over de manier waarop hij momenteel speelt. De Juventus-verdediger, die dinsdag in de Champions League tegen Atlético Madrid (1-0-winst) een goede indruk maakte, vindt echter niet dat hij beter is dan aan het begin van dit seizoen.

De twintigjarige De Ligt kreeg in zijn eerste wedstrijden bij Juventus nog de nodige kritiek, omdat de van Ajax overgekomen verdediger zou moeten wennen aan de manier van verdedigen in Italië. Volgens De Ligt zelf is er niks veranderd.

"Het enige verschil is dat er geen handsballen meer zijn", zei hij na het duel in gesprek met Veronica. De Oranje-international veroorzaakte in zijn eerste maanden meerdere penalty's door hands te maken in zijn eigen strafschopgebied.

"Als mensen naar een wedstrijd van mij kijken en zien dat ik hands maak, wordt er gelijk van uitgegaan dat ik die wedstrijd ook slecht speelde. De club en ikzelf wisten wel het hoe het ging en ik was wel tevreden over mijn spel."

'Deze wedstrijd springt er wel uit'

De Ligt bleef dinsdag tegen Atlético overtuigend overeind en was in de slotfase van waarde met een noodzakelijke ingreep in het strafschopgebied. Hij voorkwam met een sliding in de 83e minuut dat invaller Ángel Correa van dichtbij op doel kon schieten en werd vervolgens geknuffeld door zijn ploeggenoten.

"Ik keek naar het midden naar mijn man en toen zag ik dat de bal buitenkant voet werd gegeven op een inkomende speler", beschreef De Ligt de situatie. "Toen wist ik dat het sprinten was geblazen. Gelukkig was ik net op tijd en hebben we de nul kunnen houden."

"Het was een goede wedstrijd van mij, maar ik denk dat ik meer goede duels heb gespeeld. Deze springt er natuurlijk uit omdat we tegen Atlético Madrid speelden en het een Champions League-duel was. Het belangrijkste is dat we die overwinning over de streep hebben getrokken."

Juventus was al zeker van een plek in de achtste finales en verzekerde zich door de nipte overwinning op Atlético ook van de groepswinst. De Madrilenen strijden met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz om het tweede ticket voor de knock-outfase.