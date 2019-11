Bij Atalanta heerst vooral opluchting na de overwinning van dinsdagavond op Dinamo Zagreb (2-0). Na drie nederlagen en een gelijkspel boekten de Italianen eindelijk hun eerste overwinning in de Champions League.

"In de eerste drie wedstrijden waren we een beetje een grap in de Champions League. Nu hebben we eindelijk laten zien dat we op dit niveau kunnen presteren", zei een tevreden Marten de Roon na het duel in Milaan.

De Oranje-international stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Atalanta, dat na 27 minuten op voorsprong kwam door een benutte strafschop van Luis Muriel. Alejandro Gómez maakte er twee minuten na rust 2-0 van en die voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Het is een flinke opsteker voor Atalanta, dat na nederlagen tegen Dinamo Zagreb (4-0), Shakhtar Donetsk (1-2) en Manchester City (5-1) vooral een bijrol leek te spelen in groep C. Atalanta herstelde zich begin november al met een verdienstelijk gelijkspel tegen City en gaf dat een vervolg tegen Dinamo Zagreb.

'We geloven echt in overwintering'

Hoewel Atalanta pas één overwinning op zak heeft en er nog maar één speelronde te gaan is, heeft de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini nog altijd zicht op een ticket voor de achtste finales. Dan moet Atalanta op 11 december Shakhtar verslaan en mag Dinamo Zagreb niet winnen van Manchester City.

"We geloven er echt in dat we door kunnen gaan", zei Gasperini. "We wilden altijd al laten zien dat we in de Champions League hetzelfde spel kunnen spelen als in de Serie A, dus deze avond tegen Dinamo Zagreb betekent veel voor de spelers."

"Als je ziet in welke mate wij de wedstrijd domineerden, hadden we eigenlijk nog vaker moeten scoren. Maar het belangrijkste is dat we hebben laten zien dat de 4-0-nederlaag tegen Dinamo Zagreb toeval was en dat we nu echt iets van deze Champions League-campagne maken."