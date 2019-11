Manager José Mourinho vindt het bijzonder knap hoe de spelers van Tottenham Hotspur zich dinsdagavond tegen Olympiacos terug in de wedstrijd hebben gevochten. De Grieken stonden bij rust met 1-2 voor in Londen, maar de 'Spurs' wonnen uiteindelijk met 4-2.

Olympiacos leidde na twintig minuten al met 0-2 in het Tottenham Hotspur Stadium. Dele Alli zorgde in de blessuretijd van de eerste helft weliswaar voor de aansluitingstreffer, maar het zag er op dat moment niet naar uit dat de thuisploeg zich terug in de wedstrijd zou vechten.

"Het gebrek aan zelfvertrouwen van mijn ploeg in de rust was voor mij een verrassing", zei Mourinho na de wedstrijd op zijn persconferentie. "Ik voelde direct aan dat mijn spelers behoefte hadden aan liefde, en niet aan kritiek, dus heb ik mijn softe kant laten zien."

"We bespraken wel wat tactische zaken, maar het is meer over het vertrouwen gegaan. De manier waarop ze in de tweede helft reageerden, was geweldig. De spelers wisten dat een gelijkspel genoeg was voor overwintering, maar bleven vechten voor de overwinning. Hopelijk spelen ze de volgende keer vrijer."

De aanpak van Mourinho halverwege sorteerde effect, want Tottenham kwam vijf minuten na rust al op gelijke hoogte via Harry Kane en Serge Aurier zette de Londenaren twintig minuten voor tijd op voorsprong. Kane gooide de wedstrijd even later op slot met de negentiende Champions League-treffer uit zijn loopbaan.

'Wissel Dier pijnlijk voor hem en voor mij'

Mourinho had in de eerste helft al ingegrepen door Eric Dier na een half uur te wisselen voor Christian Eriksen, een tactische wijziging die de kersverse manager pijn deed. "Het moeilijkste moment van de wedstrijd was niet toen Olympiacos twee keer scoorde, maar toen ik Dier in de eerste helft wisselde", zei hij.

"Ik heb hem, maar ook mezelf pijn gedaan. Het belangrijkste is dat de speler het zelf begrijpt en gelukkig voor mij wisselde ik een heel intelligente jongen die goed weet hoe het team het best kan functioneren. Zijn spel was niet de reden om hem te wisselen, maar het ging mij om de bezetting van het middenveld. Met Eriksen liep het beter."

Overigens kregen niet alleen de spelers lof voor de fraaie comeback in de tweede helft, want Mourinho was ook lovend over een ballenjongen die de bal in de tweede helft snel aan Aurier gaf bij een ingooi. Daardoor kon Tottenham het spel in rap tempo hervatten en uitgerekend uit die aanval maakte Kane de 2-2.

"Om de bal snel terug in het spel te brengen, moet je een hele goede ballenjongen zijn. Hij was niet met randzaken bezig, maar wist precies wat er tijdens de wedstrijd gebeurde en speelde daar heel goed op in. Ik wilde hem in de kleedkamer uitnodigen om de zege met ons te vieren, maar we konden hem niet vinden."

Door de overwinning staat Tottenham nu op tien punten uit vijf duels, genoeg om samen met de nog foutloze koploper Bayern München door te gaan. Rode Ster en Olympiacos strijden om de derde plek en overwintering in de Europa League.

