Tottenham Hotspur heeft zich dinsdag dankzij een 4-2-overwinning op Olympiacos geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Ook Manchester City en Real Madrid verzekerden zich van overwintering in het Europese miljoenenbal.

Tottenham, waar José Mourinho voor het eerst voor eigen publiek op de bank zat, kende in Londen een bedroevende start tegen Olympiacos. Youssef El-Arabi opende in de zesde minuut met een afstandsschot de score voor de Grieken, waarna Rúben Semedo de voorsprong een kwartier later met een intikker verdubbelde.

Op slag van rust kwamen de 'Spurs' terug in de wedstrijd via een treffer van Dele Alli, die profiteerde van een fout van Yassine Meriah. Harry Kane bracht de Engelsen vroeg in de tweede helft langszij, waarna Serge Aurier (hard schot in de bovenhoek) en Kane (kopbal) hun ploeg naar de winst leidden.

Door de overwinning komt Tottenham in groep B op tien punten uit vijf wedstrijden. De formatie van Mourinho kan niet meer achterhaald worden door nummer drie Rode Ster, die op drie punten staat.

Rode Ster kreeg in Servië een pak slaag van Bayern München: 0-6. Robert Lewandowski maakte maar liefst vier doelpunten - een strafschop, een intikker en tweemaal met het hoofd - en bracht zijn totaal in de Champions League voor 'Der Rekordmeister' op 46. Daarmee passeerde hij Thomas Müller als clubtopscorer in het Europese miljoenenbal.

Leon Goretzka opende met een kopbal de score voor Bayern en Corentin Tolisso bepaalde de eindstand na geklungel in de verdediging van Rode Ster, waar Rajiv van La Parra op de bank bleef. De Duitsers waren voorafgaand aan de wedstrijd al zeker van een plek in de knock-outfase.

Robert Lewandowski scoorde liefst vier keer voor Bayern München tegen Rode Ster. (Foto: Pro Shots)

Manchester City ondanks gelijkspel naar achtste finales

In groep C stelde Manchester City een ticket voor de achtste finales veilig ondanks een gelijkspel voor eigen publiek tegen Shakhtar Donetsk: 1-1.

Ilkay Gündogan tekende elf minuten na rust van dichtbij voor de openingstreffer. Een klein kwartier later bracht Manor Solomon de Oekraïners uit een counter op gelijke hoogte.

Door het gelijkspel komt City op elf punten en kan daarmee niet meer achterhaald worden door nummer drie Dinamo Zagreb, die vijf punten heeft. Shakhtar bezet met zes punten de tweede plaats.

Dinamo Zagreb ging in Milaan met 2-0 onderuit bij Atalanta, dat de eerste overwinning ooit in de Champions League boekte. Luis Muriel (penalty) en Alejandro Gómez waren trefzeker voor de Italianen, waarbij Hans Hateboer geblesseerd uitviel en Marten de Roon de hele wedstrijd speelde.

Manchester City had voldoende aan een punt tegen Shakhtar Donetsk voor overwintering. (Foto: Pro Shots)

Real Madrid overwintert dankzij gelijkspel Club Brugge

In groep A profiteerde Real Madrid van het 1-1-gelijkspel van Club Brugge bij Galatasaray, waar Ryan Donk de hele wedstrijd speelde en Ryan Babel ontbrak door een blessure. 'De Koninklijke' speelde later op dinsdagavond met 2-2 gelijk tegen Paris Saint-Germain, maar kon al niet meer achterhaald worden door de Belgen.

Karim Benzema opende na ruim een kwartier de score voor Real uit een rebound. Elf minuten voor tijd leek de Fransman de drie punten met een kopbal veilig te stellen voor de thuisploeg, maar dankzij goals van Kylian Mbappé (intikker) en Pablo Sarabia (fraai schot) pakten de Fransen toch nog een punt.

Adem Büyük bracht Galatasaray in de elfde minuut op voorsprong door uit de draai raak te schieten. In blessuretijd kwam Club Brugge, waarbij de geschorste Ruud Vormer ontbrak, op gelijke hoogte door een mooi afstandsschot van Krépin Diatta. De Senegalees kreeg direct daarna zijn tweede gele kaart omdat hij zijn shirt had uitgetrokken na het doelpunt.

De Bruggelingen eindigden het duel zelfs met negen man, want ook Clinton Mata werd uit het veld gestuurd. De Belg ontving zijn tweede gele kaart voor het doormidden schoppen van de cornervlag na het doelpunt.

Door het gelijkspel staat Club Brugge met drie punten derde. Real Madrid heeft vijf punten meer dan de Belgen. Galatasaray blijft met twee punten hekkensluiter in deze poule, waarin PSG zich al had geplaatst voor de achtste finales.

Karim Benzema scoorde twee keer voor Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

