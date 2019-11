Frenkie de Jong vindt de kritiek op het spel van FC Barcelona een tikkeltje overdreven. De middenvelder vindt dat de Catalanen voldoende progressie hebben geboekt ten opzichte van het begin van het seizoen.

"Natuurlijk weten we dat het veel beter kan, daar werken we ook hard aan", zei De Jong dinsdag op een persconferentie voorafgaand de uitwedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League.

"Maar we zijn niet zo slecht als men zegt. Ik hoop dat iedereen morgen kan zien dat we beter aan het worden zijn. We hebben een fantastische ploeg met de beste spelers ter wereld."

FC Barcelona gaat weliswaar aan kop in La Liga en staat ook eerste in poule F van de Champions League, maar desondanks wordt er door Spaanse media steeds meer aan de stoelpoten gezaagd van trainer Ernesto Valverde.

Zij verwijten dat Valverde, die bezig is aan zijn tweede seizoen in Camp Nou, er ondanks de aanwezigheid van sterren als Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann niet in slaagt om Barcelona te laten sprankelen en vooral kleine zeges boekt.

'Messi moet Gouden Bal winnen'

Valverde staat er ook om bekend dat hij veel rouleert in zijn opstelling, maar De Jong hoopt dat hij tegen Dortmund gewoon weer een basisplaats heeft, iets wat in zijn eerste maanden bij de club steevast het geval is.

"Het is normaal dat er veel concurrentie is bij een club als Barcelona. Er zijn hier veel fantastische middenvelders en ik doe gewoon mijn best. Ik ben blij veel wedstrijden te spelen, ik hou ervan. Ik heb geen rust nodig."

De Jong werd ook nog gevraagd naar de strijd om de Gouden Bal. Hij vindt dat Messi maandag moet worden uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar en dus niet landgenoot Virgil van Dijk.

"Messi is met afstand de beste voetballer ter wereld en zou daarom moeten winnen. Van Dijk heeft ook een fantastisch seizoen gehad en is een van de beste voetballers ter wereld, maar Messi staat daar boven."

Borussia Dortmund-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur in het Signal Iduna Park. Barcelona is bij een zege verzekerd van een plek in de knock-outfase en moet bij puntenverlies waarschijnlijk nog vol aan de bak.

Stand poule F 1. FC Barcelona 4-8 (4-2)

2. Borussia Dortmund 4-7 (5-4)

3. Internazionale 4-4 (6-6)

4. Slavia Praag 4-2 (2-5)

