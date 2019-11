Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen de laatste kans gegrepen op overwintering in de Champions League. De Duitsers wonnen dinsdag met 0-2 bij Lokomotiv Moskou. Real Madrid plaatste zich voor de achtste finales door een gelijkspel van Club Brugge bij Galatasaray.

Leverkusen moest winnen bij Lokomotiv om nog kans te maken op een plek bij de eerste twee in groep D. De ploeg van Bosz kende een goede start in Moskou en kwam al in de elfde minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Rifat Zhemaletdinov. De bal belandde in het doel nadat Éder tegen Zhemaletdinov aanschoot.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Sven Bender de marge voor 'Die Werkself'. De Duitser haalde in één keer uit na een mooie pass van Charles Aranguiz over de verdediging van Lokomotiv en schoot de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Door de overwinning staat Leverkusen derde met zes punten uit vijf duels. De ploeg van Bosz heeft één punt achterstand op nummer twee Atlético Madrid. De Spanjaarden gaan later op dinsdagavond nog op bezoek bij Juventus en zorgen bij een overwinning in Turijn voor de uitschakeling van Leverkusen in de Champions League.

De Duitsers zijn wel zeker van een plek in de tweede ronde van de Europa League, want ze kunnen niet meer achterhaald worden door hekkensluiter Lokomotiv. Juventus is al zeker van een plek in de achtste finales.

Club Brugge maakte op de valreep gelijk op bezoek bij Galatasaray. (Foto: Pro Shots)

Real overwintert dankzij gelijkspel Club Brugge

In groep A profiteerde Real Madrid van het 1-1-gelijkspel van Club Brugge bij Galatasaray. 'De Koninklijke' ontvangt later op dinsdagavond nog Paris Saint-Germain, maar kan niet meer achterhaald worden door de Belgen.

Adem Büyük bracht Galatasaray in de elfde minuut op voorsprong door uit de draai raak te schieten. Voor de Turken was dat pas het eerste doelpunt in de groepsfase van de Champions League.

Galatasaray leek op weg naar de eerste overwinning, maar in blessuretijd kwam Club Brugge toch nog op gelijke hoogte door een mooi afstandsschot van Krépin Diatta. De Senegalees kreeg direct daarna zijn tweede gele kaart omdat hij zijn shirt had uitgetrokken na het doelpunt.

De Bruggelingen eindigden het duel zelfs met negen man, want ook Clinton Mata werd uit het veld gestuurd. De Belg ontving zijn tweede gele kaart voor het door midden schoppen van de cornervlag na het doelpunt.

Door het gelijkspel staat Club Brugge met drie punten derde. Real Madrid heeft vier punten meer dan de Belgen. Galatasaray blijft met twee punten hekkensluiter in deze poule, waarin PSG zich al heeft geplaatst voor de achtste finales.

