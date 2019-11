Peter Bosz heeft dinsdag met Bayer Leverkusen de laatste kans gegrepen op overwintering in de Champions League. De Duitsers wonnen overtuigend met 0-2 op bezoek bij Lokomotiv Moskou.

Leverkusen moest winnen om nog kans te maken op een plek bij de eerste twee in groep D. De bezoekers kenden een goede start en kwamen al in de elfde minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Rifat Zhemaletdinov, die de bal ongelukkig tegen zich aan kreeg geschoten.

'Die Werkself' verdubbelde vroeg in de tweede helft de score dankzij een treffer van Sven Bender. De verdediger haalde in één keer uit na een mooie pass van Charles Aranguiz over de verdediging van Lokomotiv en schoot de bal prachtig in de rechterbovenhoek.

Leverkusen staat door de zege met nog één speelronde op het programma op de derde plaats met zes punten, één punt minder dan nummer twee Atlético Madrid, die later op de avond met 1-0 verloor bij het al geplaatste Juventus.

De ploeg van Bosz is wel zeker van minimaal de derde plaats en daarmee een ticket voor de tweede ronde van de Europa League, want ze kunnen niet meer achterhaald worden door hekkensluiter en het inmiddels uitgeschakelde Lokomotiv.

Dybala matchwinner bij Juventus-Atlético

Atlético moest winnen van Juventus om zich in een vroegtijdig stadium te kwalificeren voor de achtste finales, maar de Madrilenen mochten daarop geen aanspraak maken doordat ze weinig tot geen kansen wisten te creëren.

Paulo Dybala kroonde zich tot matchwinner. De in een bloedvorm verkerende aanvaller schoot in de blessuretijd van de eerste helft een vrije trap vanuit een moeilijke hoek op fraaie wijze kiezelhard in het dak van het doel.

Bij Juventus had Matthijs de Ligt een basisplaats. De verdediger was lange tijd een twijfelgeval vanwege een blessure, maar maakte de negentig minuten vol en voorkwam in de slotfase met een schitterende tackle een tegendoelpunt.

Atlético heeft ondanks de nederlaag nog altijd wel de beste papieren om samen met Juventus door te gaan in de Champions League. Atlético neemt het over twee weken in eigen huis op tegen Lokomotiv en Leverkusen ontvangt Juventus.

Stand poule D 1. Juventus 5-13 (10-4)

2. Atlético Madrid 5-7 (6-5)

3. Bayer Leverkusen 5-6 (5-7)

4. Lokomotiv Moskou 5-3 (4-9)

