Ajax-trainer Erik ten Hag wil nog niets kwijt over zijn opstelling in de uitwedstrijd van woensdag tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions League. Verdedigers Joël Veltman en Daley Blind ontbreken wegens een schorsing.

"Ja, ik ben er al uit. Wat ik er over kwijt kan? Niks. Hoe het er morgen precies uit gaan zien, zullen jullie nog even af moeten wachten", zei Ten Hag dinsdag tijdens zijn persconferentie in het Stade Pierre-Mauroy.

"Ik wil onze speelwijze intact houden en daar zo weinig mogelijk concessies aan doen. Ik ben me er bewust van dat je wel concessies zult moeten doen als je je centrum mist, maar we willen er wel zo min mogelijk doen, en zeker niet aan de speelwijze."

Zowel Veltman als Blind kreeg een rode kaart in de voorgaande spectaculair verlopen wedstrijd van Ajax in de Champions League, uit tegen Chelsea (4-4). De kans is groot dat tegen Lille het centrum gevormd zal worden door Perr Schuurs en Lisandro Martínez.

Noussair Mazraoui is nog een twijfelgeval. De rechtsback viel zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) uit met een blessure, maar is dinsdag wel met de selectie per trein afgereisd naar Lille.

"Ik kan nog geen uitsluitsel geven over Noussair. De diagnose is dat het niet ernstig is en dat het gaat om een kneuzing. Maar dat belemmert hem wel in het bewegen. We hebben straks nog een training en dan bekijken we morgen of hij fit genoeg is om te starten", aldus Ten Hag.