Lille-trainer Christophe Galtier hoopt woensdag in het Champions League-duel van zijn ploeg met Ajax te profiteren van de afwezigheid van Daley Blind en Joël Veltman. De verdedigers zijn beiden geschorst vanwege hun rode kaarten in de krankzinnige wedstrijd tegen Chelsea (4-4).

"Het zijn goede spelers en dat kan een probleem zijn voor Ajax. Hopelijk kunnen we ze onder druk zetten en er gebruik van maken", zegt Galtier dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Aan de andere kant heeft Ajax een topselectie en hebben ze goede spelers achter de hand."

Blind en Veltman kregen drie weken geleden tegen Chelsea vrijwel gelijktijdig hun tweede gele kaart en zitten allebei één wedstrijd schorsing uit. Hierdoor is de achttienjarige verdediger Jurriën Timber door coach Erik ten Hag voor het eerst opgenomen in de Champions League-selectie van Ajax.

Lille OSC pakte in de eerste vier groepswedstrijden in de Champions League slechts één punt en kan al niet meer overwinteren in het Europese miljoenenbal. Desondanks zint Galtier tegen Ajax op revanche.

'Het voordeel is dat we geen druk hebben'

"We zijn al uitgeschakeld in de Champions League, maar het is de meest prestigieuze competitie die er is en dus moeten we alles geven. Het voordeel is dat we geen druk hebben. We spelen tegen een sterke ploeg. Dat hebben we gezien in Amsterdam, al kregen wij daar ook veel kansen", doelt hij op de 3-0-nederlaag van zijn ploeg bij Ajax.

Niet alleen in de Champions League zijn de prestaties van Lille matig, maar ook in de Ligue 1. De Noord-Franse formatie kwam in de laatste drie competitieduels niet tot winst en boekte precies een maand geleden voor het laatst een overwinning. Desondanks ziet Galtier wel lichtpuntjes.

"Ik had natuurlijk graag gezien dat we meer scoorden en beter afwerkten, maar tegen Ajax was Onana de man of the match. Dat geeft aan dat we wel kansen krijgen", beseft hij. "Maar we moeten die kansen ook maken, want dan neemt het vertrouwen toe."

'Champions League kost fysiek en mentaal heel veel van spelers'

Galtier denkt dat de teleurstellende resultaten van zijn ploeg vooral te wijten zijn aan het drukke schema. Lille is voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 weer actief in de Champions League.

"Het is een ander seizoen dan vorig jaar", constateert hij. "Er wordt meer verwacht en we spelen nu ook Champions League. Dat kost fysiek en mentaal heel veel van de spelers. Helaas lijden de resultaten daaronder."

De wedstrijd tussen Lille en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het Stade Pierre-Mauroy en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Bij de thuisploeg ontbreken aanvoerder Adama Soumaoro en José Fonte beiden door blessures, waardoor enkele jonge spelers de kans zullen krijgen.

Stand groep H Champions League 1. Ajax: 4-7 (+5)

2. Chelsea: 4-7 (+1)

3. Valencia: 4-7 (+1)

4. Lille: 4-1 (-7)

Bekijk het programma en de standen van de Champions League