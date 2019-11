Bosz verdubbelt met Leverkusen voorsprong bij Lokomotiv in CL

Lille-Ajax ·

Ook Ten Hag is op zijn hoede voor Lille, dat geen kans meer heeft op overwinteren in de Champions League, maar moet winnen om uitzicht te houden op de derde plaats. "We verwachten dat ze zullen gaan stormen. Dat is hun speelstijl. Lille is een gelijkwaardige tegenstander. In Amsterdam was onze ruime overwinning (3-0, red.) geflatteerd. Zij hebben allemaal ervaren spelers."