Bosz met Leverkusen op voorsprong bij Lokomotiv in CL

Lille-Ajax ·

Ziyech wordt gevraagd naar de goede klik die hij heeft met Promes, momenteel de man in vorm bij Ajax. "Ik ken hem al vanaf de jeugd en heb hem in veel jeugdelftallen meegemaakt. Toen hij naar Ajax kwam was het gevoel als vanouds." Volgens Ziyech is de creativiteit het grote wapen van Ajax. "We weten elkaar makkelijk te vinden en gunnen elkaar de doelpunten."