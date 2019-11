Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de achttienjarige verdediger Jurriën Timber opgenomen in zijn selectie voor het Champions League-duel met Lille van woensdagavond.

Ten Hag kan in Frankrijk niet beschikken over Daley Blind en Joël Veltman, het duo dat de laatste maanden centraal in de verdediging stond. Ze kregen drie weken geleden beiden rood in het uitduel met Chelsea (4-4) en zijn geschorst.

De jonge Timber zit daarom voor het eerst in de Ajax-selectie voor een Champions League-wedstrijd. De international van Oranje onder 19 speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, meestal als centrale verdediger. Hij wacht nog op zijn debuut in Ajax 1.

Noussair Mazraoui is dinsdag ook in de trein gestapt naar Lille. De rechtsback viel afgelopen zaterdag in de tweede helft van het competitieduel met Heracles Almelo (4-1-zege) geblesseerd uit, maar is fit genoeg.

Zeven verdedigers in Ajax-selectie

Naast Timber en Mazraoui zijn Perr Schuurs, Edson Álvarez, Lisandro Martínez, Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico de verdedigers in de 21-koppige groep van Ten Hag. Álvarez en Martínez staan dit seizoen vooral op het middenveld, maar kunnen ook in de defensie spelen.

Schuurs stond tegen Heracles naast Blind als vervanger van de geblesseerde Veltman.

Ajax, dat in Amsterdam met 3-0 won van Lille, is koploper in groep H van de Champions League met zeven punten. Lille is hekkensluiter met één punt en kan zich niet meer plaatsen voor de knock-outfase.

Lille tegen Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het Stade Pierre-Mauroy en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

Volledige selectie Ajax: André Onana, Bruno Varela, Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nicolás Tagliafico, Jurriën Timber, Donny van de Beek, Carel Eiting

Siem de Jong, Razvan Marin, Zakaria Labyad, Ryan Gravenberch, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Hakim Ziyech en Noa Lang.

Stand groep H Champions League 1. Ajax: 4-7 (+5)

2. Chelsea: 4-7 (+1)

3. Valencia: 4-7 (+1)

4. Lille: 4-1 (-7)

