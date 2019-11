Juventus-trainer Maurizio Sarri heeft Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo opgenomen in zijn selectie voor het Champions League-duel met Atlético Madrid van dinsdagavond.

De twintigjarige De Ligt was een vraagteken voor de vijfde groepswedstrijd van Juventus, omdat hij zaterdag een ontwrichte schouder overhield aan het competitieduel met Atalanta (1-3-zege).

De voormalige Ajacied trainde zondag niet mee met de selectie van de kampioen van Italië. Sarri zei maandag op zijn persconferentie dat De Ligt nog wat extra onderzoeken moest ondergaan. Daaruit is gebleken dat hij fit genoeg is om in de selectie te zitten.

Ronaldo deed vanwege lichte klachten niet mee aan de wedstrijd tegen Atalanta. Hij was zondag al wel weer present bij de training en kan spelen tegen Atlético.

Juventus is al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League. Atlético plaatst zich met een zege dinsdag in Turijn ook voor de achtste finales. Het duel begint om 21.00 uur.

Stand groep D Champions League 1. Juventus: 4-10 (+5)

2. Atlético Madrid: 4-7 (+7)

3. Lokomotiv Moskou: 4-3 (-3)

4. Bayer Leverkusen: 4-3 (-4)

