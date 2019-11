Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel besteedt geen aandacht aan de opmerkingen van Real Madrid-collega Zinédine Zidane over Kylian Mbappé. De Fransman sprak maandag op zijn persconferentie voor het onderlinge Champions League-duel nogmaals zijn bewondering uit over de steraanvaller van de Franse topclub.

"Ik ken hem al heel lang", zei Zidane over de twintigjarige Mbappé, die al een tijdje nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid. "Ik ben vooral verliefd op hem als persoon. Maar hij is een concurrent, dus ik kan niet meer zeggen."

Tuchel reageerde een paar uur later op zijn persconferentie nuchter op de 'liefdesverklaring' van Zidane aan een van zijn beste spelers. "Ik weet niet hoeveel Zidane van Mbappé houdt", zei de Duitse trainer. "Hij is voor ons in ieder geval een zeer belangrijke speler, ik ben blij dat hij voor PSG speelt."

"Soms is het nu eenmaal zo dat je verliefd bent op een speler die je niet kunt hebben. Jammer genoeg voor Zidane is Mbappé van ons. Maar ik denk dat hij ook voldoende spelers in zijn eigen selectie heeft van wie hij houdt."

'Real is droomclub van Mbappé'

Maandag was niet de eerste keer deze maand dat Zidane over Mbappé sprak. Drie weken geleden zorgde de Real-trainer voor wat ophef in Parijs door te stellen dat zijn landgenoot er altijd van heeft gedroomd om ooit bij 'De Koninklijke' te spelen. Technisch directeur Leonardo van PSG noemde die opmerkingen destijds "vervelend" en "irritant".

Tuchel heeft geen trek in een verbale ruzie met zijn collega. "Ik heb niet heel veel zin om het hierover te hebben. Ik heb twee weken geleden in Genève nog met Zidane gesproken en toen ging het niet over Mbappé. Het is normaal dat coaches van Mbappé houden, ik ben daar niet boos over. Het maakt me niet uit, omdat ik er weinig om geef."

Mbappé heeft nog een contract tot medio 2022 bij PSG. De 33-voudig Frans international (dertien goals) kwam twee jaar geleden voor in totaal 180 miljoen euro over van AS Monaco.

Real Madrid tegen Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur. De Fransen hebben zich met twaalf punten uit vier duels al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, terwijl Real bij een zege zeker is van de knock-outfase.

Stand groep A Champions League 1. Paris Saint-Germain: 4-12 (+10)

2. Real Madrid: 4-7 (+4)

3. Club Brugge: 4-2 (-6)

4. Galatasaray: 4-1 (-8)

