Ajax vecht de straf die het onlangs kreeg opgelegd van de UEFA aan bij het internationale sporttribunaal CAS. De club mocht onder meer geen uitsupporters meenemen naar het Champions League-duel met Chelsea.

De Europese voetbalbond bestrafte Ajax vorige maand met één uitduel zonder eigen fans naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd van begin oktober tegen Valencia.

In Spanje zouden stoeltjes kapot zijn getrapt en ook het net voor het uitvak zou beschadigd zijn. Ajax ging in beroep, maar begin deze maand bleek dat tevergeefs.

De Amsterdammers hadden een voorwaardelijke straf openstaan en die werd omgezet in een definitieve straf. Gaan de fans binnen een jaar weer in de fout, dan volgt dezelfde straf als tegen Chelsea. Ook door de UEFA opgelegde geldboetes blijven door het verloren beroep intact.

Ajax hoopt de nieuwe voorwaardelijke straf en de geldboetes met succes aan te vechten bij het CAS, dat sinds 1984 bestaat en in het leven is geroepen om geschillen in de sport op te lossen.

Zonder uitsupporters speelde Ajax op 5 november in een krankzinnige wedstrijd met 4-4 gelijk bij Chelsea. De Amsterdammers kregen in de tweede helft twee rode kaarten en gaven een 1-4-voorsprong uit handen.