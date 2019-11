Na een nieuwe week met Europees voetbal is Nederland als nummer negen van de UEFA-coëfficiëntenranglijst vooral dankzij AZ wat uitgelopen op de concurrentie. Het gat naar nummer acht België is nog altijd vrij groot.

De 0-5-overwinning van AZ op FC Astana en de gelijke spelen van Ajax bij Chelsea (4-4) en Feyenoord tegen Young Boys (1-1) leverden ons land in totaal 0,8 punten voor de coëfficiëntenlijst op.

Achtervolgers Oekraïne (+0,6 punt), Turkije (+0,4) en Oostenrijk (+0,6) presteerden slechter en zagen het gat met Nederland dus oplopen. De marge ten opzichte van nummer tien Oekraïne is nu ruim een punt.

De Belgen hielden net als Nederland 0,8 punten over aan de Europese speelronde en verdedigen een fikse voorsprong van 2,150 punten. Het lijkt vrijwel onmogelijk om dat gat dit seizoen te dichten, al is het vooral belangrijk om in de top tien te blijven.

Dat betekent namelijk dat de kampioen van 2021 sowieso in de groepsfase van de Champions League uitkomt. De elfde plek geeft daar waarschijnlijk ook recht op, al is de voorwaarde daarbij dat de Champions League-winnaar via de competitie het miljoenenbal bereikt.

Top 12 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 92,140

2. Engeland - 81,176

3. Duitsland - 63,784

4. Italië - 61,796

5. Frankrijk - 53,248

6. Portugal - 45,849

7. Rusland - 44,383

8. België - 36,300

9. Nederland - 34,150

10. Oekraïne - 33,100

11. Turkije - 31,800

12. Oostenrijk - 30,725

Nederland zet opmars voort

Nederland begon vorig seizoen vooral dankzij de Europese successen van Ajax, dat ervoor zorgde dat de Eredivisie-kampioen van dit seizoen ook vrijwel zeker de Champions League in mag, aan een flinke opmars op de coëfficiëntenlijst.

De stijgende lijn wordt dit seizoen voortgezet, want ons land pakte al 7,800 punten. Alleen de toplanden Engeland (9,285) en Spanje (8,785) zijn vooralsnog succesvoller. Voor de UEFA-coëfficiëntenlijst levert een zege van een club in de Champions League of Europa League twee punten op en een remise één punt.

Het totale aantal punten in een week wordt gedeeld door het aantal clubs dat per land aan het begin van het seizoen Europees actief was - in het geval van Nederland vijf - en dat leidt tot de score op de ranking.

Eind deze maand staat in zowel de Champions League als Europa League de voorlaatste speelronde van de poulefase op het programma. Daarin zijn Lille-Ajax, AZ-Partizan, Feyenoord-Rangers en Sporting-PSV de affiches.