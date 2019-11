Josep Guardiola is blij dat hij verdediger Kyle Walker woensdagavond bereid vond om in te vallen als doelman tijdens de slotfase van Atalanta-Manchester City. De manager van de Engelse topclub had geen keepers meer over.

In de laatste tien minuten van het Champions League-duel kreeg City-keeper Claudio Bravo rood. De Chileen was halverwege ingevallen voor de geblesseerd geraakte Ederson, wat betekende dat er geen reservedoelman meer op de bank zat.

Guardiola besloot vervolgens om Walker in te laten vallen als keeper. De rechtsback hield zijn doel schoon, waardoor er niets meer veranderde aan de 1-1-stand.

"Vanaf de bank werd voor Kyle als keeper gepleit vanwege zijn onverschrokkenheid en zijn snelheid. Ik ben hem dankbaar dat hij het aandurfde en het team wilde helpen", aldus Guardiola, die hoopt dat de blessure van Ederson meevalt.

"Hij liep tegen het einde van de eerste helft een spierblessure op. We hebben hem gewisseld omdat we geen risico wilden nemen. We weten nog niet precies hoe ernstig het is."

Walker kan lachen om invalbeurt

De 29-jarige Walker kon wel lachen om zijn invalbeurt. De 48-voudig international van Engeland ondervond dat het niet zo makkelijk is om keeper te zijn.

"Tijdens de training zit ik onze keepers soms een beetje gek te maken door te zeggen dat ze de bal eens klemvast moeten pakken. Ik heb nu gemerkt dat voor een redding soms twee pogingen nodig zijn", lachte hij.

Door het gelijkspel in Italië is City nog niet zeker van een plek in de knock-outfase, al lijkt dat een kwestie van tijd voor de Engelse kampioen, die in groep C als koploper vijf punten los staat, met nog twee duels te gaan.

Zondag wacht City in de Premier League de topper tegen Liverpool, dat als koploper zes punten voorsprong heeft. De wedstrijd op Anfield begint om 17.30 uur.

Stand groep C 1. Manchester City 4-10 (11-2)

2. Shakhtar Donetsk 4-5 (7-9)

3. Dinamo Zagreb 4-5 (9-7)

4. Atalanta 4-1 (3-12)

