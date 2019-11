Peter Bosz heeft er nog vertrouwen in dat hij de knock-outfase van de Champions League kan halen met Bayer Leverkusen. De Nederlander boekte woensdag na drie nederlagen zijn eerste overwinning als coach in het miljoenenbal.

In de eigen BayArena was Leverkusen met 2-1 te sterk voor Atlético Madrid, waarmee 'Die Werkself' op drie punten uit vier duels staat. Nummer twee Atlético (zeven punten) is nog enigszins in zicht.

Bij een 2-0-voorsprong zorgde Álvaro Morata in de extra tijd voor 2-1, wat betekent dat Atlético op basis van onderling resultaat niet meer ingehaald kan worden. "Dus we moeten zorgen dat we een punt méér pakken", aldus Bosz.

"Al heeft het weinig zin om het er over te hebben of overwintering nog mogelijk is of niet. We moeten ons concentreren op de volgende wedstrijd. Als we die winnen, is er nog iets mogelijk."

Leverkusen, dat eerder het uitduel met Atlético met 1-0 verloor, kwam in eigen huis vlak voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Thomas Partey. In de tweede helft maakte Kevin Volland de tweede treffer.

'We hebben moed getoond'

De 55-jarige Bosz vond de overwinning van zijn ploeg verdiend. "Ik ben tevreden met het resultaat, maar ook met de manier waarop we gespeeld hebben", aldus de oud-trainer van Ajax en Borussia Dortmund.

Hij zag dat zijn spelers deden wat van ze werd gevraagd. "We hebben moed getoond en weinig weggegeven. Aan het einde hadden we wat geluk, maar dat hebben we afgedwongen."

In de vijfde en voorlaatste speelronde van de Champions League-groepsfase gaat Leverkusen op 26 november op bezoek bij Lokomotiv Moskou, dat eveneens drie punten heeft. Op 11 december komt Juventus naar Duitsland.

In de Bundesliga bezet Leverkusen na tien speelrondes de tiende plaats. Zondag staat een uitduel met nummer acht VfL Wolfsburg op het programma (aftrap: 15.30 uur).

Stand groep D 1. Juventus 4-10 (9-4)

2. Atlético Madrid 4-7 (6-4)

3. Bayer Leverkusen 4-3 (3-7)

4. Lokomotiv Moskou 4-3 (4-7)

