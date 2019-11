Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min heeft woensdag zijn dankbaarheid geuit nadat hij twee goals maakte die bijdroegen aan de 0-4-zege op Rode Ster in de Champions League. De Zuid-Koreaan kreeg veel steun nadat Everton-middenvelder André Gomes zondag mede door zijn tackle een zware enkelbreuk opliep.

"Ik maak een moeilijke periode door, maar ik ben mijn ploeggenoten, vrienden en de supporters dankbaar voor alle steun in de afgelopen dagen", aldus Son, die in de tweede helft verantwoordelijk was voor de 0-2 en de 0-3 in Belgrado.

"Tegelijkertijd blijf ik zeggen dat ik het heel erg vind wat Gomes overkomen is, maar ik moest me nu focussen op de wedstrijd."

De aangeslagen Son juichte niet na zijn doelpunten, maar het deed hem wel goed dat hij scoorde. "Ik denk dat ik met mijn goals iedereen een klein beetje heb kunnen bedanken voor de steun."

Tottenham dicht bij overwintering in CL

Zondag was al zichtbaar dat het incident in de 78e minuut van Everton-Tottenham Hotspur veel met de 27-jarige Son deed.

Gomes was bezig met een rush langs de zijlijn en werd gestopt door een sliding van Son, waarna de Portugees tegen de aanstormende Serge Aurier botste. Toen de aanvaller van de 'Spurs' zag hoe ernstig de blessure van Gomes was, verliet hij in tranen het veld van Goodison Park. Volgens zijn medespelers was hij ook na de wedstrijd ontroostbaar.

Son kreeg rood voor de tackle op Gomes, maar werd niet geschorst en is zaterdag dus inzetbaar in de Premier League-wedstrijd van Tottenham thuis tegen Sheffield United.

In de Champions League deden de Londenaren woensdag goede zaken met de ruime zege op Rode Ster. Tottenham, dat tweede staat in groep B, vergrootte de voorsprong op nummer drie Rode Ster tot vier punten en is dicht bij overwintering in het miljoenenbal.

Stand in groep B 1. Bayern München 4-12 (15-4)

2. Tottenham Hotspur 4-7 (13-9)

3. Rode Ster Belgrado 4-3 (3-13)

4. Olympiacos 4-1 (5-10)

