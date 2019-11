Peter Bosz heeft woensdag zijn eerste zege ooit geboekt als trainer in de Champions League. Hij won met Bayer Leverkusen in eigen huis knap met 2-1 van Atlético Madrid. Manchester City speelde met tien man en in de laatste minuten met verdediger Kyle Walker op doel met 1-1 gelijk op bezoek bij Atalanta.

Leverkusen kwam in de 41e minuut op 1-0 door een eigen doelpunt van Thomas, die de bal achter doelman Jan Oblak kopte, en verdubbelde in de 55e minuut de score dankzij een treffer van Kevin Volland, die een fout van Mario Hermoso afstrafte.

Atlético, dat bij winst geplaatst was voor de knock-outfase, zette in het restant nog wel even aan, maar kwam niet verder dan de 2-1 in blessuretijd van Alvaro Morata, die vlak daarvoor een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

Bosz slaagde er niet in om te winnen in zijn eerste tien wedstrijden in de Champions League. Hij pakte in het seizoen 2017/2018 geen driepunter in de groepsfase met Borussia Dortmund en dit seizoen tot woensdag ook nog niet met Leverkusen.

Leverkusen grijpt laatste strohalm

Leverkusen greep de laatste strohalm voor plaatsing voor de knock-outfase. 'Der Werkself' staat samen met Lokomotiv Moskou nog wel onderaan in poule D (drie punten), maar verkleinde het gat met nummer twee Atlético tot vier punten.

Juventus kwalificeerde zich eerder op woensdag al wel voor de volgende ronde. De 'Oude Dame' won zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt met 1-2 van Lokomotiv door een laat doelpunt en gaat daardoor aan kop in de poule met tien punten.

Naast Juventus zijn ook Bayern München (2-0-zege op Olympiacos) en Paris Saint-Germain (1-0-overwinning op Club Brugge) al na vier speelrondes zeker van de laatste zestien.

Stand poule D 1. Juventus 4-10 (+5)

2. Atlético Madrid 4-7 (+2)

3. Lokomotiv Moskou 4-3 (-3)

4. Bayer Leverkusen 4-3 (-4)

City verzuimt zich te plaatsen

City verzuimde zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Citizens domineerden in de eerste helft, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel in Milaan tegen het Atalanta van Marten de Roon en Hans Hateboer.

Met topscorer Sergio Agüero op de reservebank kwam City al in de zevende minuut op 0-1 door een doelpunt van Raheem Sterling, die simpel doel trof na een slim hakje van Gabriel Jesus, maar daarna ging het helemaal mis.

Jesus schoot in de 43e minuut een strafschop ruim naast, waarna Atalanta in de 49e minuut optimaal profiteerde van die misser met de 1-1 van Mario Pasalic, die hard raak kopte op aangeven van Alejandro Gomez.

Manchester City-doelman Claudio Bravo moet inrukken na zijn rode kaart tegen Atalanta. (Foto: Pro Shots)

Bravo krijgt rood

City moest in de laatste tien minuten zelfs met tien man verder na rood voor doelman Claudio Bravo, de vervanger halverwege van de geblesseerd geraakte Ederson. Omdat er geen keeper meer beschikbaar was moest verdediger Walker de wedstrijd afmaken als keeper. Hij werd niet meer getest door Atalanta.

De andere wedstrijd in poule C, Dinamo Zagreb-Shakhtar Donetsk, eindigde in een spectaculair 3-3-gelijkspel. Dinamo stond in de negentigste minuut nog op een 3-1-voorsprong, maar verspeelde die comfortabele marge alsnog op schlemielige wijze in de extra tijd.

City kan plaatsing nog nauwelijks ontgaan. De ploeg van manager Josep Guardiola gaat nog altijd riant aan de leiding in de poule met tien punten, gevolgd door Shakhtar, Dinamo (beide vijf punten) en Atalanta (één punt), dat ook nog kans maakt op de knock-outfase.

Stand poule C 1. Manchester City 4-10 (+9)

2. Dinamo Zagreb 4-5 (+2)

3. Shakhtar Donetsk 4-5 (-2)

4. Atalanta 4-1 (-9)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League