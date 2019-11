Champions League ·

33' Ruim een half uur gespeeld en bij Leverkusen-Atlético en Rode Ster-Tottenham staat het nog 0-0. Kevin Volland krijgt de beste kans bij Leverkusen, maar hij faalt oog in oog met Jan Oblak. In Belgrado is Milan Pavkov namens de thuisploeg het dichtst bij een doelpunt, maar Paulo Gazzaniga redt op de inzet van de spits.