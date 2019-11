Napoli heeft woensdag in een officiële verklaring gedreigd met juridische stappen tegen zijn eigen spelers, nadat de selectie dinsdagavond na het Champions League-duel met Red Bull Salzburg in opstand kwam tegen een opgelegd trainingskamp

"In reactie op het gedrag van de spelers dinsdagavond maakt de club bekend dat het alles in zijn macht zal doen om zijn economische en disciplinaire belangen te verdedigen", meldt Napoli op zijn site.

"De club wil ook duidelijk maken dat hoofdtrainer Carlo Ancelotti de verantwoordelijkheid heeft om te besluiten over het trainingskamp van het eerste elftal. Er zullen in de nabije toekomst geen verdere verklaringen worden uitgegeven aan de pers."

De onrust bij Napoli begon met het besluit dat de spelers tot en met de Serie A-wedstrijd van zaterdag tegen Genoa op trainingskamp moesten naar een afgelegen locatie op 45 minuten van Napels.

Dat is een maatregel die wel vaker genomen wordt in het Italiaanse voetbal bij slechte resultaten. Napoli verloor afgelopen weekend met 2-1 bij AS Roma en is na drie competitiewedstrijden op rij zonder zege afgezakt naar de zevende plek.

Spelers gingen naar huis na duel met Salzburg

De beslissing om de selectie in 'ritiro' te laten gaan, kwam van de flamboyante Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. Trainer Ancelotti maakte maandag op zijn persconferentie voor het duel met Red Bull Salzburg duidelijk dat hij het er niet mee eens was. "Maar het is een beslissing van de club en we moeten het accepteren."

De selectie liet dinsdagavond met hun acties blijken dat ze geen zin hadden in het trainingskamp. De spelers gingen volgens Italiaanse media na het duel met Salzburg niet met de bus naar het hotel, maar ze pakten hun auto en reden naar huis. Dat deden ze ook na de trainingssessie van woensdagochtend.

Ancelotti, die stevig onder druk staat, en Fernando Llorente kwamen bovendien niet opdagen voor de verplichte persconferentie na een Champions League-wedstrijd, wat Napoli een flinke boete op zal leveren van de UEFA.

Aanvoerder Lorenzo Insigne verscheen na het gelijkspel nog wel voor de camera van Sky Sport Italia, waar hij zei dat de spelers beseffen dat ze in een zware periode zitten. "We moeten niet opgeven en met z'n allen hard blijven werken."

Volgens Italiaanse media zouden verschillende spelers overlegd hebben met een advocaat of de maatregel van een verplicht trainingskamp wel kan volgens hun contract.

Stand groep E Champions League 1. Liverpool: 4-9 (10-7)

2. Napoli: 4-8 (6-3)

3. Red Bull Salzburg: 4-4 (12-10)

4. Racing Genk: 4-1 (4-12)

