Internationale-trainer Antonio Conte heeft dinsdag na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Borussia Dortmund (3-2) stevig uitgehaald naar het bestuur van zijn club.

"Er zijn grote fouten gemaakt in de planning van dit seizoen. Ik ben er klaar mee om dat steeds te moeten zeggen", zei een woedende Conte na het duel in Duitsland tegen Sky Sport Italia. "Ik hoop dat iemand van het bestuur hier een keer komt staan om het uit te leggen."

De vijftigjarige Italiaan, die in mei werd aangesteld bij Inter, zag zijn ploeg niet voor het eerst dit seizoen een voorsprong weggeven. De huidige nummer twee van de Serie A leidde bij rust met 0-2 door goals van Lautaro Martínez en Matías Vecino, maar Borussia Dortmund pakte in de tweede helft de zege via treffers van Achraf Hakimi (2) en Julian Brandt.

Een maand geleden op bezoek bij FC Barcelona stond Internazionale na een goede eerste helft ook op voorsprong (0-1), waarna de Italianen in de tweede helft een stuk minder speelden en door twee goals van Luis Suárez een 2-1-nederlaag leden.

Volgens Conte is er een duidelijke verklaring voor de verliesbeurten: zijn selectie is niet breed genoeg. "We hebben bewezen dat we het elke ploeg lastig kunnen maken als we in vorm zijn, maar er zijn spelers die tot nu toe alle wedstrijden hebben moeten spelen. Je kunt zelf je conclusie trekken na een tweede helft als die tegen Dortmund."

"Natuurlijk moet ik ook met mijn spelers praten over deze nederlaag, maar zij hebben absoluut een excuus. Ik ben ontzettend boos, want het kan niet zo doorgaan. We zitten aan onze limiet, we kunnen niet én in de Serie A én in de Champions League steeds tot de grens gaan."

'We zitten in een noodsituatie'

Conte vindt dat de transferperiode in januari te laat komt om de problemen bij Inter op te lossen. "We zitten nu in een noodsituatie omdat we drie blessuregevallen hebben" zei de trainer tegen Sport Mediaset. "Bij andere clubs merken ze het niet eens als er drie spelers geblesseerd zijn."

"We hebben het over een spelersgroep die, afgezien van Diego Godín, nog niks gewonnen heeft en ervaring mist. Dan is het lastig om met deze situatie om te gaan. Er is dus iets heel erg verkeerd gegaan voor dit seizoen."

Conte kreeg dinsdag nog meer slecht nieuws, want aanvaller Matteo Politano raakte tijdens het duel in Dortmund geblesseerd aan zijn enkel.

Inter doet het met een tweede plaats op één punt van koploper voorlopig uitstekend in de Serie A. Met vier punten uit vier duels en een derde plaats in groep F wordt overwinteren in de Champions League wel een lastige klus.

Stand groep F Champions League 1. FC Barcelona: 4-8 (4-2)

2. Borussia Dortmund: 4-7 (5-4)

3. Internazionale: 4-4 (6-6)

4. Slavia Praag: 4-2 (2-5)

