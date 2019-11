Binnen- en buitenlandse media komen superlatieven tekort om de krankzinnige Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax van dinsdagavond te omschrijven. Het duel op Stamford Bridge kende onder meer twee penalty's, twee eigen goals, twee rode kaarten en een afgekeurd doelpunt en eindigde in 4-4.

"De voetbalhemel boven Londen trok open voor de openbaring van een wonderlijk spektakelstuk met eeuwigheidswaarde", schrijft de Volkskrant. "Chelsea-Ajax, op 5 november 2019, was zo'n wedstrijd waarvan je over twintig jaar zegt: o ja, dat was toen, begin november 2019, aan Fulham Road in Londen. Bizar, de waanzin ten top."

Ajax stond bij rust al met 1-3 voor op Stamford Bridge en vergrootte de marge in de tweede helft zelfs nog naar drie, maar vlak na de 4-2 ging het in de 68e minuut mis voor de Amsterdammers. Bij één Chelsea-aanval kregen Daley Blind (tackle) en Joël Veltman (hands) hun tweede gele kaart en mocht de thuisploeg aanleggen voor een strafschop.

Jorginho benutte de penalty en Reece James maakte er drie minuten later al 4-4 van, maar met negen man hield Ajax verdienstelijk stand op Stamford Bridge. Om het spektakel compleet te maken, werd de winnende treffer van César Azpilicueta afgekeurd door de VAR vanwege hands van Tammy Abraham.

"Een gelijkspel als toch iets van een overwinning, na een 1-4-voorsprong. Hoe moest anders een avond worden samengevat, die niet samen te vatten was?", schrijft Trouw. "Ajax leek, zoals vaker in Europa, ook bij Chelsea, met klinkende cijfers toe te slaan, verloor twee spelers en haalde opgelucht met 4-4 het einde."

Het AD spreekt op de voorpagina van een "bizarre avond". "Ajax beleefde een van de meest krankzinnige voetbalavonden in de geschiedenis", schrijft het dagblad. "Het was een duel in de allerhoogste versnelling. Ajax wervelde ruim een uur op Stamford Bridge, maar mocht na een bizarre wending blij zijn met een gelijkspel."

'Chelsea uit elkaar getrokken door briljante Ziyech'

In de Engelse media is er veel lof voor Ajax. De BBC vergelijkt het Ajax van nu met dat van vorig seizoen, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag historie schreef door de halve finales van de Champions League te bereiken en maar nipt een plek in de eindstrijd van het miljoenenbal misliep.

"Die prestatie liet zien dat deze geweldige club terug is bij de elite en Ajax gaat, ondanks het vertrek van geweldige spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, op dezelfde voet verder. Met het hoge tempo en de vele beweeglijke spelers hield Ajax Chelsea in een wurggreep", aldus de Britse omroep.

"Veel succes voor de mensen die een verklaring willen zoeken voor weer zo'n spectaculaire Champions League-avond", schrijft The Guardian. "Na 55 minuten was Chelsea uit elkaar getrokken door een geweldig spelend Ajax en de briljante Hakim Ziyech. Chelsea leek vernederd te worden, maar kwam terug. Het was absurd."

The Sun pakt op de sportpagina uit met een grote foto van uitzinnige Chelsea-spelers. "Wat er in Londen gebeurde, herinnert ons eraan dat deze groepswedstrijden nog altijd zulke vreemde scores kunnen opleveren. Ajax strafte de vele fouten bij Chelsea meedogenloos af, maar door een soort vrijgekomen superkracht knokte de ploeg zich alsnog naar een punt."