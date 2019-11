Daley Blind en Joël Veltman spreken schande van het optreden van scheidsrechter Gianluca Rocchi tijdens het spectaculaire Champions League-duel met Chelsea (4-4). De Ajacieden kregen dinsdagavond na rust discutabele rode kaarten, waardoor de Amsterdammers een 1-4-voorsprong uit handen gaven.

In de 68e minuut ging het volledig mis voor Ajax, dat op dat moment nog met 2-4 leidde. Zowel Blind (tackle) als Veltman (hands) kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood, waarna scheidsrechter Rocchi de thuisploeg ook nog een penalty toekende. Jorginho maakte de aansluitingstreffer en drie minuten later was ook de 4-4 een feit.

"Ik sta hier met een gevoel van ongeloof", zei een ontredderde Blind in gesprek met Ajax TV. "Het is een schande wat de scheidsrechter en de VAR allemaal beslisten. Ik wil er eigenlijk niet te veel naar kijken, maar je ontkomt er niet aan. Het begint allemaal met scheidsrechterlijke dwalingen."

De centrale verdediger werd - voordat hij zelf een charge beging - gehaakt door een vallende Christian Pulisic en vindt dat hij juist een vrije trap mee had moeten krijgen. In plaats daarvan liet Rocchi doorspelen en gaf hij voordeel na de charge van Blind, kreeg Veltman de bal tegen zijn arm en mochten beide verdedigers vertrekken.

"Je kon zien dat ik onderuit werd gehaald voordat de ellende begon. Daarna had Joël zijn arm gewoon naast zijn lichaam en dus kan het nooit een penalty én een gele kaart zijn. We werden thuis al genaaid (afgekeurde goal Quincy Promes, red.) en nu waren er weer drie à vier dubieuze momenten. Misschien bezweek de scheidsrechter wel onder de druk. Het is allemaal onterecht."

Veltman voelt zich '100 procent genaaid'

Veltman liet zich in dezelfde bewoordingen uit als zijn ploeggenoot. De verdediger kon al amper geloven dat zijn ongelukkige handsbal werd bestraft met een penalty, maar was helemaal verbaasd toen hij ook nog eens zijn tweede gele kaart kreeg.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei Veltman bij Veronica. "Ik had mijn arm goed langs mijn lichaam. Als hij dan een penalty geeft, wat ik helemaal niet begrijp, is het ook niet nóg eens geel. Dit is een schande. Ik voel me 100 procent genaaid."

Met negen man incasseerde Ajax weliswaar nog de gelijkmaker, maar daar bleef het ook bij. De Amsterdammers, die de 5-4 van Chelsea door de VAR afgekeurd zagen worden, waren verrassend genoeg zelf ook nog dicht bij de winnende treffer, maar inzetten van Edson Álvarez en Noussair Mazraoui werden gepakt.

"Ik zat met Daley in de kleedkamer, waar we hoopten dat we nog een punt zouden pakken. De spelers hebben gevochten als leeuwen en hebben het uitstekend gedaan. Na die twee rode kaarten en de penalty mag je misschien nog wel tevreden zijn met een punt. De poule ligt nu weer helemaal open."

Stand in groep H 1. Ajax 4-7 (+5)

2. Chelsea 4-7 (+1)

3. Valencia 4-7 (+1)

4. Lille 4-1 (-7)

