Frank Lampard genoot dinsdagavond met volle teugen van de bizarre Champions League-wedstrijd tegen Ajax in Londen. De Chelsea-manager zag zijn ploeg zich, mede dankzij twee rode kaarten en een penalty, na rust terugvechten van een 1-4-achterstand: 4-4.

"Voor mij is het onmogelijk om deze wedstrijd te verklaren", zei een verbijsterde Lampard na afloop op Stamford Bridge. "Voetbal is entertainment en ik denk dat iedereen die deze wedstrijd heeft gezien zal zeggen: 'Wát een wedstrijd!'. Respect voor Ajax, dit was echt een spektakel."

De eerste helft was met twee eigen doelpunten en een penalty al spectaculair, maar de tweede helft sloeg alles. Bij een 2-4-stand kreeg Ajax in een minuut tijd twee rode kaarten (Daley Blind en Joël Veltman) én een penalty tegen. Chelsea maakte vanaf de stip de aansluitingstreffer en kwam tegen negen man nog terug tot 4-4.

Daarmee was het spektakel overigens nog niet ten einde. Chelsea zag een treffer afgekeurd worden voor de VAR en de negen man van Ajax waren opmerkelijk genoeg zelfs nog dicht bij de winnende, maar na een kleine vier minuten blessuretijd bleef het gelijk.

"Ik denk niet dat ik zelf ooit zo'n wedstrijd heb meegemaakt. Halverwege zei ik al tegen mijn ploeg dat het nog wel 3-3 of 4-4 zou kunnen worden, want we zaten heel goed in de wedstrijd. We waren gevaarlijk en waren echt iets aan het opbouwen."

'Ik verwachtte tien minuten blessuretijd'

Lampard toonde zich wel zichtbaar ontevreden toen de vierde official het bord met het aantal minuten blessuretijd omhoog hield. Er kwamen 'slechts' vier minuten bij op Stamford Bridge en dat leidde tot een lach van ongeloof op het gezicht van de Chelsea-coach.

"Ik verwachtte iets van tien minuten extra tijd en heb geen idee waar die vier minuten vandaan kwamen", zei Lampard, die zich wel gelukkig prees met het punt. "Helemaal tevreden ben ik niet, want we maakten te veel fouten voor dit niveau. Maar bij rust had ik getekend voor een gelijkspel, dus ik laat het voor wat het is."

Middenvelder Jorginho, die in de vierde en 71e minuut raak schoot van 11 meter, kon na afloop ook niet helemaal geloven wat voor wedstrijd hij precies gespeeld had. "Dit was echt een ongelooflijke en krankzinnige wedstrijd, met die rode kaarten en dan nog de afgekeurde 5-4. Maar dit is waarom voetbal zo geweldig is."

Door de remise is de spanning in groep H om te snijden, want Chelsea, Ajax en nummer drie Valencia hebben allemaal zeven punten uit vier wedstrijden. De Amsterdammers nemen het in de laatste twee speelronden nog op tegen hekkensluiter Lille OSC (uit) en Valencia (thuis).

Stand in groep H 1. Ajax 4-7 (+5)

2. Chelsea 4-7 (+1)

3. Valencia 4-7 (+1)

4. Lille 4-1 (-7)

