Erik ten Hag voelt zich zwaar benadeeld na de bizarre Champions League-wedstrijd tegen Chelsea (4-4). Volgens de Ajax-trainer heeft de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi de Amsterdammers een overwinning ontnomen.

Halverwege was het 1-3 en vroeg in de tweede helft maakte Donny van de Beek zelfs 1-4, maar daarna ging het mis voor Ajax: verdedigers Daley Blind en Joël Veltman kregen gelijktijdig hun tweede gele kaart en Chelsea kwam tegen negen Ajacieden terug tot 4-4.

"We zullen het moeten accepteren zoals het is, maar het wordt nog een lange nacht. We hebben toch het gevoel dat we kunnen twijfelen aan een aantal beslissingen", aldus een zeer kritische Ten Hag bij Ziggo Sport.

"Niet alleen vanavond, maar ook twee weken geleden in Amsterdam (toen Ajax met 0-1 van Chelsea verloor en een goal van Quincy Promes onterecht leek te worden afgekeurd, red.). We speelden twee keer goed en waren vanavond nog vele malen beter. We speelden uitstekend, maakten geweldige goals en verdedigden goed."

'UEFA heeft iets goed te maken'

Ten Hag snapt niets van de tweede gele kaart die Blind (tackle) en Veltman (hands) in dezelfde Chelsea-aanval kregen. Volgens de Haaksbergenaar had Ajax juist een vrije trap verdiend.

"We moeten de emoties niet de overhand laten nemen en koelbloedig blijven analyseren, maar we kunnen niet anders dan concluderen dat de arbitrage en de VAR een aantal keer in de fout gingen", aldus Ten Hag. "In één moment stond alles op zijn kop. Er werd een overtreding op Daley gemaakt, maar vervolgens kregen wij twee rode kaarten en een penalty tegen. Dat kun je niet bedenken."

"We hebben het nog steeds in eigen hand, maar Blind en Veltman zullen er de volgende wedstrijd niet bij zijn. Óf de UEFA moet zo vriendelijk zijn om de kaarten te seponeren, omdat ze iets goed hebben te maken."

'Ploeg heeft het geweldig gedaan'

Ondanks de tumultueuze avond is Ten Hag trots op zijn spelers. "Deze ploeg heeft het geweldig gedaan door er met negen man nog een punt uit te slepen. Ik heb vanavond heel goede dingen gezien en heb genoten van mijn ploeg. We zijn zeker op de goede weg, dat moeten we ook meenemen."

Ajax, Chelsea en Valencia hebben in poule H van de Champions League alle drie zeven punten uit vier wedstrijden. Nummer vier Lille heeft één punt.

