Ajax heeft dinsdag in een krankzinnig Champions League-duel met 4-4 gelijkgespeeld tegen Chelsea. De ploeg van coach Erik ten Hag leidde vroeg in de tweede helft nog met 1-4 en kreeg twee rode kaarten.

Het was al razendsnel in de wedstrijd 1-1 (eigen goal Tammy Abraham en strafschop Jorginho) en nog in de eerste helft liep Ajax uit naar 1-3 dankzij Quincy Promes en een vrije trap van Hakim Ziyech.

Vlak na rust zorgde Donny van de Beek voor 1-4 en leek het beslist, maar wat volgde was een bizarre tweede helft. Cesar Azpilicueta maakte 2-4, Joël Veltman én Daley Blind kregen rood en het ontketende Chelsea kwam via opnieuw een penalty van Jorginho en invaller Reece James op gelijke hoogte.

In de laatste twintig minuten hield Ajax onder grote druk met negen man stand. Chelsea-aanvoerder Azpilicueta scoorde nog, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens hands.

Zowel Ajax als Chelsea heeft zeven punten na vier duels in groep H van de Champions League. Ook Valencia kwam op zeven punten, want de Spanjaarden versloegen Lille in het andere pouleduel met 4-1.

Wedstrijd begint al knotsgek

De eerste minuten van Chelsea-Ajax waren al een voorbode voor een knotsgekke wedstrijd, want binnen vijf minuten hadden beide ploegen gescoord. Een harde vrije trap van Promes werd van richting veranderd door spits Abraham en na een overtreding van Veltman benutte Jorginho een strafschop.

Wat volgde was een leuke wedstrijd, waarin het spel redelijk op en neer golfde, maar Ajax de controle had. De ploeg van Ten Hag speelde geconcentreerd en kwam binnen twintig minuten weer op voorsprong. Ziyech gaf de bal uitstekend voor en bij de tweede paal kopte Promes knap raak.

Ajax bleef de betere ploeg, al moesten de Amsterdammers achterin continu blijven opletten tegen de snelle Chelsea-aanval. Zo kregen centrale verdedigers Veltman en Blind allebei een gele kaart die ze allebei nog duur zou komen te staan.

Nog in de eerste helft kon Ajax opnieuw juichen. Bij een magistrale vrije trap van Ziyech uit een vrijwel onmogelijke hoek verdween de bal via de paal en het hoofd van keeper Kepa Arrizabalaga in het doel.

Van de Beek lijkt voor beslissing te zorgen

In de tweede helft zette het Chelsea van manager Frank Lampard vol druk en in het eerste kwartier kwam Ajax er niet aan te pas. De halvefinalist van vorig seizoen moest zich beperken tot verdedigen.

Bij de eerste tegenaanval was het direct raak en leek de wedstrijd beslist. Van de Beek ontving de bal in het strafschopgebied van Ziyech en rondde koel af. Hij is de eerste Ajacied én de eerste Nederlander die in vijf uitduels op rij scoort in de Champions League.

De Chelsea-fans die na die treffer het stadion al hadden verlaten, kregen spijt. Vrij snel tekende Azpilicueta met een schot voor de gelijkmaker en niet veel later stapelden de problemen voor Ajax zich op. Bij een Chelsea-aanval kreeg zowel Blind (tackle) als Veltman (hands) zijn tweede gele kaart en dus rood van scheidsrechter Gianluca Rocchi.

De Italiaan kende bovendien een strafschop toe wegens de handsbal van Veltman en opnieuw schoot Jorginho raak. Stamford Bridge ontplofte, Ajax was het kwijt en invaller James zorgde met een schot van dichtbij voor de gelijkmaker. Een bizarre nederlaag leek in de maak voor Ajax.

Met Edson Álvarez en Perr Schuurs als extra verdedigende krachten stond de ploeg van Ten Hag in de slotfase onder grote druk, maar het gelijkspel werd mede dankzij een fantastische redding van keeper André Onana uit het vuur gesleept. Met een schot was Álvarez zelfs nog dicht bij 4-5.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League