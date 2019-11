Ajax heeft dinsdag in een krankzinnig Champions League-duel met 4-4 gelijkgespeeld tegen Chelsea. De Amsterdammers leidden vroeg in de tweede helft nog met 1-4 en kregen twee rode kaarten.

Binnen vijf minuten stond het al 1-1. Quincy Promes opende de score met een van richting veranderde vrije trap, waarna Chelsea-middenvelder Jorginho uit een strafschop gelijkmaakte.

Nog in de eerste helft nam Ajax een riante voorsprong. Eerst kopte Promes raak op aangeven van Hakim Ziyech en daarna belandde de bal uit een magistrale vrije trap van Ziyech via het hoofd van Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga in het doel.

In de tweede helft zette Chelsea vol druk, maar zorgde Donny van de Beek voor 1-4 en leek de overwinning binnen voor Ajax. Niets bleek minder waar, want César Azpilicueta maakte 2-4 en vlak daarna kregen verdedigers Joël Veltman én Daley Blind hun tweede gele kaart en dus rood. Ze moesten tegelijk het veld verlaten.

De overtreding van Veltman (hands) leidde tot een penalty, die opnieuw werd benut door Jorginho. Het negental van Ajax was het kwijt en Reece James tekende voor 4-4. Azpilicueta schoot ook nog de 5-4 binnen, maar de VAR had hands geconstateerd. Onder grote druk hield Ajax in de laatste twintig minuten stand.

Zowel Ajax als Chelsea heeft zeven punten na vier duels in groep H van de Champions League. Ook Valencia kwam op zeven punten, want de Spanjaarden versloegen Lille met 4-1.

