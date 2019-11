Joshua Kimmich merkt dat er een aparte sfeer hangt bij Bayern München door het ontslag van trainer Niko Kovac. De Kroaat moest maandag het veld ruimen door de teleurstellende resultaten van 'Der Rekordmeister'.

"Er heerst een rare en droevige sfeer", zei Kimmich dinsdag op de persconferentie volgens Bild. "Zijn ontslag betekent dat er iets niet werkte, maar het is voor een groot deel ook het falen van ons. De spelers staan in het veld en het had niet zover hoeven komen als we beter hadden gepresteerd."

Bayern, dat de laatste zeven jaar de titel pakte in de Bundesliga, won slechts vijf van de eerste tien competitiewedstrijden en bezet de teleurstellende vierde plek. In de DFB-Pokal werd bovendien ternauwernood uitschakeling voorkomen.

In de Champions League gaat het Bayern wel voorspoedig af. De club won tot dusver alle wedstrijden - Tottenham Hotspur werd in Londen zelfs met 2-7 verslagen - en gaat dan ook fier aan kop in groep B. Kimmich benadrukt dat de spelers woensdag tegen Olympiacos een ander gezicht moeten laten zien dan in de competitie.

"Nu kan niemand zich meer achter de trainer verschuilen en moeten we het laten zien. We hebben niet veel tijd gehad onder Hansi Flick (interim-coach, red.), ook omdat we maandag een vrije dag hadden. Maar we moeten er hoe dan ook voor zorgen dat we winnen."

Hansi Flick neemt nu de honneurs waar bij Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Flick: 'Was niet eenvoudig om ja te zeggen'

Voor Flick is het een rare gewaarwording dat hij nu de eindverantwoordelijke is bij Bayern. De assistent-coach zei dan ook niet volmondig ja toen hem na het ontslag van Kovac werd gevraagd om voorlopig de honneurs waar te nemen.

"Uit loyaliteit voor de club zei ik ja, maar het was niet eenvoudig", bekende Flick op zijn eerste persconferentie. "Ik waardeer Niko heel erg als mens. Hij is altijd recht door zee en heeft dinsdagochtend in stijl afscheid genomen van de groep."

Flick benadrukt dat het moeilijk was om in deze korte tijd zijn stempel te drukken voor het duel met Olympiacos. "We hebben een paar tactische dingen getraind. Het team moet initiatief nemen, vooruit verdedigen en de bal snel heroveren bij balverlies. Verder zullen Thomas Müller, Javi Martínez en Kimmich hoe dan ook spelen, de rest verklap ik niet."

De wedstrijd tussen Bayern en Olympiacos begint woensdag om 18.55 uur. De andere wedstrijd gaat tussen Rode Ster Belgrado en Tottenham Hotspur en begint om 21.00 uur in Servië.

