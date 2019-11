Matthijs de Ligt is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Juventus voor de Champions League-wedstrijd woensdag in Rusland tegen Lokomotiv Moskou. De verdediger kampt met een enkelblessure.

De twintigjarige De Ligt liep de kwetsuur zaterdag op in de stadsderby tegen FC Torino, waarin hij Juventus met zijn eerste goal in Italiaanse dienst naar een 1-0-overwinning schoot.

De blessure van De Ligt is niet ernstig, laat trainer Maurizio Sarri dinsdag op zijn persconferentie weten. "Het is een lichte kwetsuur die vermoedelijk binnen een paar dagen verholpen is. Hij zal worden vervangen door Daniele Rugani of Merih Demiral."

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 16 november uit tegen Noord-Ierland en op dinsdag 19 november thuis tegen Estland in de EK-kwalificatie. Als Oranje minimaal een punt pakt in Belfast is plaatsing voor het EK een feit.

Juventus bij zege zeker van overwintering

De wedstrijd tussen Lokomotov Moskou en Juventus begint woensdag om 18.55 uur (Nederlandse tijd) in de RZD Arena in Moskou. Het heenduel twee weken geleden in Turijn werd met 2-1 gewonnen door Juventus en toen maakte De Ligt de negentig minuten vol.

Als Juventus woensdag weer wint dan is de ploeg van trainer Maurizio Sarri zeker van overwintering in de Champions League. De Italiaans kampioen staat bovenaan in groep D met zeven punten uit drie wedstrijden.

Ook Atlético Madrid heeft zeven punten, Lokomotiv is de nummer drie met drie punten en het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz is nog puntloos.

