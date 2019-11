Valencia-coach Albert Celades heeft zijn ploeg nog maar eens op scherp gezet voor het treffen met Lille OSC in groep H van de Champions League, waar ook Ajax deel van uitmaakt. De 44-jarige Spanjaard ziet de wedstrijd van dinsdag voor eigen publiek als hét moment om te pieken voor zijn ploeg.

"Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en die zal cruciaal zijn voor onze kansen om verder te komen in de Champions League", benadrukte Celades maandagavond op zijn persconferentie. "Het is essentieel dat de supporters ons steunen. Iedereen moet zich realiseren hoe belangrijk dit is."

Valencia veroverde in de eerste drie speelronden van de groepsfase vier punten (0-1-winst op Chelsea, 0-3-verlies tegen Ajax en 1-1-gelijkspel bij Lille), terwijl zowel koploper Chelsea als Ajax twee punten meer heeft dan de Spanjaarden.

Als Valencia zelf wint van Lille en de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax op Stamford Bridge niet in een gelijkspel eindigt, dan stijgt de ploeg van doelman Jasper Cillessen naar de tweede plek in de poule met nog maar twee wedstrijden te gaan.

'Lille was vorige keer in alles beter'

Celades realiseert zich wel dat zijn ploeg beter voor de dag moet komen dan in de eerste ontmoeting met Lille, die twee weken geleden in een 1-1-gelijkspel eindigde. De Fransen hadden de overhand voor eigen publiek, al maakten ze pas in blessuretijd de gelijkmaker.

"Tijdens die wedstrijd was Lille eigenlijk in alles beter en konden we ons eigen spel niet spelen. Zeker gezien de waarde van de komende wedstrijd moeten we het veel beter doen dan twee weken geleden. We moeten de juiste mentaliteit tonen en ons niet bezighouden met het duel tussen Chelsea en Ajax, want dat heeft geen zin."

Beide wedstrijden in groep H beginnen om 21.00 uur. Valencia wil voorkomen dat het voor de tweede keer in de historie de eerste twee thuisduels in de groepsfase van de Champions League verliest. De club overkwam dat in het seizoen 2007/2008 voor het eerst.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League