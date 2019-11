Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft met verbazing gereageerd op de opmerkingen van zijn collega Josep Guardiola over Sadio Mané. De manager van Manchester City zei onlangs dat de Senegalees regelmatig schwalbes maakt in het strafschopgebied.

De 27-jarige Mané tekende zaterdag in de uitwedstrijd tegen Aston Villa (1-2) in de 94e minuut voor de winnende treffer, maar kreeg in de eerste helft een gele kaart voor een schwalbe. Guardiola, die met City een nipte overwinning boekte op Southampton, noemde Mané daarop "een groot talent dat soms schwalbes maakt".

"Ik ben absoluut niet in de stemming om nu over Manchester City te praten", zei Klopp maandagavond op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Genk. "Of ik het vervelend vind dat Guardiola zo over mijn spelers praat? Ik snap niet dat hij zo snel na hun wedstrijd tegen Southampton kon oordelen over Mané."

"Mané is geen duiker. Bij dat moment in de wedstrijd tegen Aston Villa was er contact, waarna hij naar de grond ging. Het was misschien geen penalty, maar hij werd wel geraakt. Het was dus niet zo dat Mané over een been sprong en deed alsof hij was geraakt."

Klopp wil niet over topper praten

Door de opmerkingen van Guardiola en Klopp staan de verhoudingen alvast op scherp voor de topper van aanstaande zondag tussen de twee Engelse topclubs. Klopp is er desondanks van overtuigd dat zijn spelers zich volledig op het treffen met Genk van dinsdag op Anfield kunnen focussen.

"Jullie mogen het over Manchester City hebben, maar wij mogen er niet aan denken", benadrukte de Duitser. "De prestaties die de jongens de afgelopen drie jaar hebben neergezet, waren alleen mogelijk doordat we altijd op de volgende wedstrijd gefocust waren."

"Niemand in de selectie is nu met zijn hoofd bij de wedstrijd tegen Manchester City van zondag. Ik hoef ze ook niet te vertellen dat het duel met Genk nu het belangrijkst is. Ik zou me zelfs een beetje schamen als ik dat wel had moeten doen."

De wedstrijd tussen Liverpool en Genk begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield. 'The Reds' staan tweede in groep E met zes punten, één minder dan koploper Napoli. De Italianen spelen een thuisduel met Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers hebben drie punten, twee meer dan Genk.

