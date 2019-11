Ajax kan dinsdagavond in Londen moed putten uit een ijzersterke reeks uitwedstrijden in de Champions League. Tegenstander Chelsea is in het belangrijkste Europese clubtoernooi juist bezig aan een zwakke serie op eigen veld.

In het hoofdtoernooi van de Champions League won Ajax zijn laatste vijf uitduels. AEK Athene (0-2), Real Madrid (1-4), Juventus (1-2), Tottenham Hotspur (0-1) en Valencia (0-3) werden allemaal verslagen en bij een zesde zege is een primeur dichtbij.

Met zeven gewonnen uitwedstrijden op rij in de Champions League heeft Ajax het record al in handen (neergezet tussen 1995 en 1997), al moet dat worden gedeeld met Bayern München (2013-2014). Verder waren alleen Manchester United en FC Barcelona met zes zeges ooit succesvoller.

Onder trainer Erik ten Hag verloor Ajax sowieso nog geen enkele van de twaalf Europese uitwedstrijden. De Amsterdammers reisden zes keer met een overwinning terug naar Nederland en deden dat net zo vaak met een gelijkspel.

De laatste Europese uitnederlaag van Ajax was op 24 augustus 2017 onder coach Marcel Keizer. In de play-offs voor de Europa League werd toen met 3-2 verloren van Rosenborg BK, wat een seizoen zonder Europees voetbal betekende.

Negatieve primeur dreigt voor Chelsea

Als Ajax de ongeslagen status onder Ten Hag dinsdag behoudt op Stamford Bridge, dan is dat slecht nieuws voor Chelsea. 'The Blues' blijven in dat geval op eigen veld voor de vijfde keer op rij zonder zege in de Champions League.

In de voorgaande vier thuisduels speelde de Engelse topclub drie keer gelijk en werd er één keer verloren. Tussen november 2003 en mei 2004 werd ook al eens een serie van vier Champions League-thuiswedstrijden zonder winst neergezet.

De statistiek waar Chelsea hoop uit kan putten, is dat de club die het vorige Champions League-duel op eigen bodem verloor (tegen Valencia werd het 0-1) nog nooit twee Europese thuiswedstrijden op rij verloor.

Van de Beek kan Tadic en Makaay overtreffen

Bij Ajax heeft Donny van de Beek een groot aandeel in de goede reeks buitenshuis. De middenvelder scoorde in de laatste drie Champions League-duels buiten Amsterdam en schrijft geschiedenis als hij ook tegen Chelsea scoort.

In dat geval is de 22-jarige Van de Beek namelijk de eerste Ajacied die in vier opeenvolgende uitwedstrijden in de Champions League scoort. Nu deelt hij het record nog met ploeggenoot Dusan Tadic.

Bij een doelpunt in Londen ontneemt Van de Beek ook Roy Makaay een record, de enige andere Nederlander die scoorde in drie opeenvolgende uitduels in de Champions League. De oud-spits vestigde die reeks in 2002 als speler van Deportivo La Coruña.

Chelsea-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Italiaan Gianluca Rocchi. Beide clubs hebben zes punten uit drie duels in groep H van de Champions League, maar Chelsea leidt op basis van onderling resultaat.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League