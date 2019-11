Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt dat zijn ploeg dinsdag op Stamford Bridge tegen Chelsea laat zien dat er lering is getrokken uit de thuiswedstrijd tegen de Londenaren, die vorige maand met 0-1 verloren ging.

De eerste confrontatie tussen beide clubs in de Champions League van een kleine twee weken geleden ging gelijk op, al had Ajax het moeilijk. In de slotminuten scoorde Michy Batshuayi namens Chelsea.

"We moeten nauwkeuriger zijn en vaker de juiste keuzes maken. We kunnen beter en moeten beter", aldus Ten Hag, die ook verzekerde dat hij Ajax dit seizoen niet zal verlaten voor Bayern München.

"Tegen Chelsea heeft het ermee te maken hoe we vrijlopen en wat onze keuzes aan de bal zijn. De vorige keer wisten we hoe Chelsea druk ging zetten en als ze dat morgen weer doen, moeten we dat beter 'lezen' en eromheen spelen."

'Iedereen is fit en inzetbaar'

Vrijdag tegen PEC Zwolle (2-4-winst) liepen Ajacieden Lisandro Martínez en Edson Álvarez blessures op, maar het duo reisde maandag gewoon mee naar Londen en Ten Hag bevestigde op zijn persconferentie dat ze inzetbaar zijn.

"Ze zijn niet voor niets meegereisd hiernaartoe. Iedereen is fit en inzetbaar", aldus de Ajax-coach, die het jammer vindt dat er geen supporters uit Amsterdam zijn vanwege een straf van de UEFA.

Desondanks reist een flink aantal fans af naar Londen. "Dat geeft hun verbondenheid met Ajax en met dit team aan", aldus Ten Hag. "Het is doodzonde dat er geen fans in het stadion zijn. We zullen onverstoorbaar moeten zijn."

Chelsea-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en wordt geleid door de Italiaan Gianluca Rocchi. Beide clubs hebben zes punten uit drie duels in groep H van de Champions League, maar Chelsea leidt op basis van onderling resultaat.

Erik ten Hag schoof samen met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic aan bij de persconferentie in Londen. (Foto: Pro Shots)

